Армения незаконно заселяет Карабах

- на этот раз ливанцами - НАШ КОММЕНТАРИЙ

Армения предпринимает попытки незаконного переселения армянского населения из Сирии и Ливана в Нагорный Карабах и прилегающие оккупированные территории Азербайджана.

Что неудивительно, ведь армяне используют все ближневосточные конфликты для изменений демографической ситуации в свою пользу в Карабахе. Так, ранее в Карабах была переселена группа армян из Сирии. Также были разработаны несколько программ по возвращению в Карабах армян, уехавших в Россию и другие страны постсоветского пространства.

А на днях в Армению из Ливана прибыли около 100 армян из Ливана.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян настолько обрадовался, что тут же написал на своей фейсбучной странице: "Наши компетентные структуры собирают данные о наших, оставшихся без крова и желающих вернуться на родину, гражданах. Добро пожаловать в Армению, дорогие соотечественники. Мы рады вас принять, и делаем все возможное с целью организации возвращения граждан, желающих обосноваться на родине. Первая партия армян-репатриантов возвратилась на родину самолетами, ранее доставившими в Ливан гуманитарную помощь. Всего в Ливан отправилось три самолета с 36 тоннами груза из Армении и Нагорного Карабаха. С целью лучшего ознакомления с ситуацией в Ливане находится делегация из Армении, возглавляемая комиссаром по делам Диаспоры при правительстве Заре Синаняном".

А руководитель карабахских армян, он же самозваный "президент Нагорного Карабаха" Араик Арутюнян в телефонном разговоре с Католикосом Великого Дома Киликии Арамом I сообщил, что они готовы принять ливанских армян. Он отметил, что речь идет о 100-150 семьях.

"Мы готовы всеми силами помочь ливанским армянам, братскому народу Ливана", - зашелся в патриотичной экзальтации Арутюнян.

Факт незаконного заселения, осуществляемый Арменией, зафиксирован и в отчетах миссий ОБСЕ.

Естественно, все эти действия официального Еревана не что иное, как грубейшее нарушение международного гуманитарного права, а также Женевской конвенции 1949 года и ее дополнительных протоколов.

Цель Армении тривиальна: путем переселения армян из самых разных стран искусственно увеличить количество армян на оккупированных территориях Азербайджана, изменить этнические и культурные особенности территорий и тем самым оправдать политику агрессии и оккупации.

Официальный Баку выразил сопредседателям Минской группы ОБСЕ серьезное недовольство проводимой Арменией политикой незаконного заселения на международно признанных территориях Азербайджана, а также намерением Армении использовать взрыв в Бейруте в своих незаконных целях.

Армения должна понимать, что эти незаконные действия и попытки искусственного заселения не дадут ожидаемых Ереваном результатов. Азербайджанское население оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих территорий вернется в свои дома, а страна-агрессор Армения неминуемо ответит за все свои незаконные действия.

Требования Баку конкретны и ясны: положить конец целенаправленной политике Армении по заселению оккупированных территорий Азербайджана. Это требование и впредь будет решительно выдвигаться перед международным сообществом.

Проводя политику приманивания армян различными обещаниями и посулами в оккупированные азербайджанские земли, Армения в очередной раз демонстрирует, что абсолютно не заинтересована в урегулировании нагорно-карабахского конфликта мирным путем.

Минская группа ОБСЕ, ООН, а также другие международные организации должны незамедлительно отреагировать на опасные действия Еревана, немедленно вмешаться в этот вопрос и остановить процесс размещения сирийских и ливанских армян на территориях Азербайджана.

Ибо ни одна страна не может переселить другие народы или свое местное население на оккупированные территории, чтобы изменить численный состав населения. Кроме того, переселение в Нагорный Карабах армян из Сирии и Ливана противоречит Венской конвенции.

Часть переселяемых армян являются гражданами Ливана и думаем, в связи с этим МИД Азербайджана должен обратиться к официальному Бейруту и добиться запущения механизма влияния на процесс стороны соответствующий ливанских госструктур.

... Известный российский журналист, военный администратор, общественный деятель и политик Николай Шавров в 1911 году писал: "Из живущих в настоящее время в Закавказье 1 миллиона 300 тысяч армян свыше одного миллиона не является коренным населением, а переселено нами".

При переселении армян в Закавказье особое внимание обращали на то, где именно их размещать. Тогдашний посол Российской империи в Иране А.С. Грибоедов писал: "Из районов, захваченных русской армией - Тавриза, Хоя, Салмаза, Мараги всех армян нужно поселить в Нахичевани, Эриване и Карабахской области". Эта рекомендация Грибоедова была достойно выполнена.

Вновь обратимся к Шаврову: "Армяне размещались, в основном, на благодатных землях Елизаветполя (Гянджи) и Эриванской губернии, где их было ничтожно мало. Нагорная часть Елизаветпольской губернии (Нагорный Карабах) и берега озера Гёйча были заселены этими армянами ".

Именно так началось изменение этнического состава названных территорий в результате заселения их армянами.

Но только не в этот раз и причин этому немало.

Напомним, что по данным переписи 1926, 1959, 1970, 1979 гг. азербайджанское и армянское население НКАО соответственно составляло 10,1 и 89,1 %; 13,8 и 84, 4 %; 18,1 и 80,5 %; 23,0 и 75,9 %.

В 1978 году армяне Нагорного Карабаха отмечали 150-летие своего переселения, и в честь этого был воздвигнут памятник в селе Марагашен - Ленинаван Агдаринского района. Как было отмечено, переселение армян было связано с политическими интересами, как России, так и Армении. Тысячи армян стали жертвами хитро продуманной политики обоих государств. Армяне, будучи искусны в вопросах экономики, не могли извлечь должных уроков из итогов этих политических игр, всегда с особой жестокостью, от души исполняли роль провокаторов и предателей, отведённую им лидерами Армении и России, и каждый раз, как закономерный итог, терпели национальное поражение, сталкивались с трагедией. Несмотря на определенные трудности, Турция и Азербайджан, являясь главным объектом этих интриг, всегда успешно выходили из этих испытаний.

Как видим, армяне и ныне продолжают свою политику насильственного и искусственного изменения демографической ситуации в Нагорном Карабахе.

Но Ереван не понимает, что на самом деле Карабах заселяет не только ливанскими или сирийскими армянами, но и бедой.

Армяне из Ливана навряд ли приживутся в нищей территории, управляемой террористической хунтой. Обещания могут быть сколь угодно красивыми и велеречивыми, но реалии суровы, как карабахские скалы: нехватка ресурсов, денег, банальных коммуникаций и самое главное, жизнь под постоянным страхом начала боевых действий. Армяне прекрасно знают, что Азербайджан никогда не смирится с оккупацией части своих территорий, и никто не сможет им гарантировать спокойную жизнь: война за освобождение 20 процентов земель Азербайджана может начаться в любую минуту.

И какова такая жизнь, если среди ночи может прозвенеть тревожный звонок и потребуют срочного ухода из деревни или поселка - ведь началась война, а мирное население, по логике, не должно пострадать.

Армяне знают и то, что азербайджанская армия, в отличие от армянских военных, никогда не стреляет по деревням, мирным сельчанам. Азербайджанская армия не считает безоружных армян живыми мишенями - в отличие от армянских идиотов и палачей в камуфляже.

Но вопреки всему, страх войны сильнее посулов, денег и возможности жить среди изумительных гор.

Гор, которые могут стать могилами для оккупантов.

Потому и ливанские армяне пытаются обмануть тех, кто обманул их. Уверены, что для них переселение всего лишь краткий этап по пути в Европу, Россию или США.

Как приехали, так и уедут в большинстве своем.

Эльчин Алыоглу

Milli.Az