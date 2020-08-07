Азербайджан помог, а армяне сбежали

Взрыв в Бейруте стал главной новостью этой недели. Взрыв действительно страшный, техногенная катастрофа, превратившая в руины немалую часть ливанской столицы и унесшая жизни 100 человек. 4 тысячи получили ранения, 300 тысяч остались без крова. Ущерб исчисляется миллиардами долларов.

Даже на видео картинка случившегося в Бейруте вызывает ужас, а что должны были пережить жители столицы, оказавшиеся в эпицентре катастрофы?..

Азербайджан относится к числу стран, которые в подобных ситуациях никогда не остаются в стороне. И не просто заявляют о своей готовности помочь, а без лишних слов и анонсов реализуют эту готовность на практике. Правительство АР уже приняло решение об оказании Ливану финансовой помощи. Согласно решению, из предусмотренного в государственном бюджете Азербайджана на 2020 год резервного фонда министерству иностранных дел Азербайджана выделяются средства в размере манатного эквивалента одного миллиона долларов США.

Миллион долларов - это очень серьезный вклад в устранение последствий разрушений, нанесенных взрывом. Конечно, доброе слово лечит, но Ливану, думается, в сложившейся ситуации нужна не моральная, а материальная, практическая поддержка.

"В этот трудный момент заявляю, что азербайджанский народ солидарен с народом Ливана. Азербайджанская Республика окажет дружественной Ливанской Республике финансовую помощь с целью ликвидации последствий трагедии", - говорится в письме соболезнования, направленного Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым главе Ливанской Республики Мишелю Ауну.

В лице главы государства азербайджанский народ продемонстрировал солидарность с народом Ливана. Хотелось бы заметить, что помощь оказана, невзирая на то обстоятельство, что в Ливане окопалась крупная и агрессивная армянская община. Многие армянские террористы являются выходцами из этой страны, в том числе принимавшие активное участие в карабахской войне и совершившие немало преступлений на азербайджанской земле. Террористическая АСАЛА тоже была создана именно в Бейруте.

Среди погибших в результате взрыва в ливанской столице есть 11 армян. Немало армян среди пострадавших и пропавших без вести, так как взрыв прогремел недалеко от армянских кварталов. Предоставленная Азербайджаном помощь коснется, конечно же, и этих граждан Ливана. Тут необходимо подчеркнуть, что среди стран, первыми пришедших на помощь ливанскому народу, была Турция. Сразу после случившегося турецкая сторона отправила в Ливан самолет с медицинским персоналом и медикаментами, пострадавшей стране была оказана поддержка на самом высоком уровне. В ходе разговора с Мишелем Ауном Президент Турции Тайип Эрдоган особо подчеркнул готовность его страны оказать помощь в области здравоохранения.

Мы не случайно завели разговор об армянской диаспоре Ливана. В эти дни бурную деятельность развернула и Армения. Правда, больше на словах, и ее гуманитарный порыв связан в основном с этническими мотивами. В силу своей нищеты Ереван не может оказать пострадавшим соплеменникам сколько-нибудь действенной помощи. Но постараться получить определенные выгоды из их трагедии он, как всегда, готов.

Накануне оккупационный режим Нагорного Карабаха объявил о готовности принять в самопровозглашенном образовании 100-150 армянских семей из Бейрута и "поддержать народ Ливана всеми возможными способами". Говоря о карабахском режиме, следует подразумевать Ереван. Никаких других способов, кроме провокации с целью под шумок завлечь на пустующие земли армян диаспоры, у Еревана нет. Все годы оккупации Армения старается завлечь на захваченные земли армян из других стран, но безрезультатно. "Великая репатриация" Пашиняна тоже с треском провалилась. Правда, в первые годы войны в Сирии Еревану удалось силами агитпропа завлечь в Карабах несколько десятков семей сирийских армян, однако большинство из них уже покинули азербайджанские территории, поняв, что бежали от войны на другую войну и от достатка к беспросветной нищете. Армянская община Ливана тоже далеко не бедна. В Бейруте диаспора заняла, как водится, лучшую части города. Не случайно при взрыве в бейрутском порту пострадали армянские кварталы и даже армянская церковь.

СМИ сообщают, что ливанские армяне сами пожелали перебраться из зоны бедствия, коей объявлен Бейрут, на "историческую родину", то есть в Армению. Армянство в своем амплуа - в трудный момент бежать с терпящего бедствие корабля, вместо того, чтобы помочь давшей им приют земле. И ведь в данном случае речь не идет о войне, как это было в Сирии.

Кого размещать на своей территории, за счет кого спасать свою демографию - это внутреннее дело Армении. Совсем по-другому выглядит ситуация, когда ливанские армяне завлекаются на территории Азербайджана. Нравится это армянам или нет, но оккупированные Арменией Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов признаются всем миром неотъемлемой частью Азербайджана. Это факт, зафиксированный во множестве резолюций и заявлений международных организаций. От этой реальности Еревану никуда не уйти. Ливанских армян незаконно завлекают на азербайджанские земли без санкций на то Баку. И эти люди должны понимать, что проживание их в зоне карабахского конфликта представляет угрозу для их жизней, не говоря уже о правовой стороне вопроса.

Нынешняя затея Еревана направлена против отношений Азербайджана и Ливана. Отношения эти, несмотря на влиятельную диаспору, достаточно ровные и дружественные. Да, Бейрут никогда не заявлял о поддержке территориальной целостности Азербайджана, но в то же время не делал заявлений в пользу армянской оккупации. Несколько лет назад посол этой страны в Армении заявил армянским журналистам, что его страна придерживается нейтральной позиции в этом вопросе. Он также в некотором роде высказался в пользу Турции, указав, что турецкий контингент, находившийся в тот период в Ливане в составе международных сил, служит только целям миротворчества и ничем не угрожает ливанским армянам.

Наверняка от ливанского дипломата ожидали несколько другого подхода. Хотя никаких оснований для этого нет. Ливан, придерживаясь нейтралитета, тем не менее, уже выразил ранее официальную позицию в поддержку урегулирования конфликта мирным путем на основе резолюций Совета Безопасности ООН и норм и принципов международного права. Как известно, соответствующие резолюции Совбеза ООН требуют незамедлительного вывода армянских войск с территорий Азербайджана. Далее, наши страны также взаимодействуют в рамках международных организаций, включая Организацию исламского сотрудничества и Движение неприсоединения. Сотрудничество это преследует цели обеспечения мира и безопасности в регионе, что очень актуально для обеих наших стран. Как бы ни было сильно армянство, разрушить все это ему вряд ли удастся.

Поддержка Азербайджана и других готовых к реальной помощи стран нужна сегодня Ливану как никогда. Еще до взрыва он стал банкротом, а трагедия 4 августа окончательно подорвала его экономику. Ливан не справится в одиночку. Пустозвонство Еревана в такой ситуации - ничто. А вот бегство армян из страны, от которой им больше нечего, грубо говоря, поиметь, - это сигнал для прочих государств, рассчитывающих в случае беды на армянскую общину. Не рассчитывайте.

Лейла Таривердиева