Ереван пытается переселить ливанских армян в оккупированный Карабах

После мощнейшего взрыва в порту Бейрута Арменией готовится план по переселению ливанских армян на оккупированные территории Азербайджана.

Об этом сказал заместитель главы Общества турецко-азербайджанской дружбы Сердар Унсал.

Как передает Day.Az со ссылкой на газету Yeşil İğdır, он подчеркнул, что как и война в Сирии, недавний взрыв в Ливане будет использоваться в качестве предлога для незаконного переселения армянских семей на оккупированные территории Азербайджана.

"На этот раз молодежная организация ливанской Армянской революционной федерации "Дашнакцутюн" стремится расселить армян в Карабахе, утверждая, что "армяне серьезно пострадали в результате взрыва". В этот план нужно вмешаться как можно скорее", - предупредил Унсал.

По его словам, используя взрыв как повод, ливанских армян планируют расселить группами на оккупированных территориях Азербайджана.

"Их цель - увеличить количество проживающих здесь армян до 300-500 тысяч. ООН, ЕС и Минская группа ОБСЕ в кратчайшие сроки должны остановить этот незаконный процесс на территориях, принадлежащих Азербайджану", - сказал Унсал.

Таким мерзким образом Ереван использует людей, потерявших свои дома и имущество в результате взрыва, в своих корыстных целях. Организовать "массовое переселение" энтических армян в Нагорный Карабах пытаются уже не в первый раз. Вначале агитировать пытались граждан самой Армении, не получилось. Затем ставку делали на этнических армян из Ирака после падения режима Саддама Хусейна, армян Сирии, а теперь в центре внимания - ливанские.

Истинная цель данного плана - вовсе не гуманизм и сострадание (как это пытаются представить), а очередная провальная попытка восполнить огромную нехватку в населении оккупированных территорий.

Вполне очевидно, что план переселения теперь уже ливанских армян тоже потерпит неудачу. Поскольку абсолютное большинство этих людей, будучи жителями портового города Бейрут, не будут гореть желанием заселять оккупированный Карабах, ввиду отсутствия там какой-либо инфраструктуры и из-за непригодных условий для обеспечения нормальной жизни.

Какова перспектива, если каким-то чудесным образом некоторые ливанские армяне решат переселиться в Карабах? Во-первых, это жизнь в крайне тяжелом экономическом положении, ожидание постоянной угрозы возобновления военных действий ввиду непрекращающихся провокаций со стороны армянских ВС, а также возможность превратиться в "пушечное мясо" для политиканов Армении и ее марионеточного режима. Поэтому даже те, у кого и возникнет желание пойти на такой опрометчивый шаг, без сомнений, передумают. Ибо себе дороже...

Кирилл Малиновский