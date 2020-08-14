Страны, снабжающие Армению оружием, фактически поощряют ее агрессию против Азербайджана

Главной темой, которая обсуждалась в ходе телефонного разговора между Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и Президентом России Владимиром Путиным, была армянская провокация 12-16 июля в направлении Товуза на азербайджано-армянской границе.

Об этом Day.Az сказал депутат Милли Меджлиса (парламента) Арзу Нагиев.

"Президент Ильхам Алиев проинформировал Президента России о провокации армян. Было отмечено, что вооруженные силы Армении подвергли обстрелу села и населенные пункты вдоль государствоенной границы. Вследствие применения крупнокалиберных пулеметов, а также гаубиц и артиллерии, были разрушены полностью либо частично жилые дома", - заявил он.

По мнению нашего собеседника, основной целью армянской агрессии было намерение вовлечь в конфликт третью сторону, в частности, Россию. Он также добавил, что армяне пошли на такой шаг, исходя из того, что Россия должна им помочь, будучи членом ОДКБ.

"Еще один вопрос, имеющий чрезвычайно важное значение, касался поставок из России в Армению 400 тонн грузов военного назначения с 17 июля по настоящее время посредством различных стран (Казахстан, Туркменистан, Иран)", - сообщил депутат.

Парламентарий напомнил, что выступая на закрытом заседании Госдумы в 1997 году, генерал Лев Рохлин обнародовал данные о незаконных поставках оружия Армении.

"Механизм переброски оружия осуществлялся в основном через российскую 102-ю военную базу в Гюмри. Позже оружие появлялось на оккупированных землях Азербайджана и в некоторых местах Армении. Это означало поддержку страны-агрессора со стороны тогдашнего руководства России", - полагает А.Нагиев.

Он подчеркнул, что снабжение Армении вооружением является серьезным препятствием на пути мирного урегулирования конфликта в соответствии с принципами и нормами международного права. Поскольку у армянской стороны нет средств закупать дорогую технику, добавил он, вооружение передается Армении в кредит.

Далее депутат выразил сожаление по поводу того, что сопредседатели Минской группы ОБСЕ, занимающиеся урегулированием армяно-азербайджанского конликта, делают только декларативные заявления в соответствии со своим статусом, не упоминая факт предоставления вооружения Армении со стороны третьих стран.

"Сопредседатели МГ ОБСЕ должны занять принципиальную позицию и предпринять соответствующие шаги. В противном случае, деятельность данной организации в нынешнем составе будет неуместной. При таких обстоятельствах Азербайджану было бы лучше, если Турция бы взяла на себя обязательства миссии сопредседательства", - полагает он.

Проблема в том, как сказал наш собеседник, что изменение состава стран-сопредседателей должно быть одобрено всеми сторонами конфликта, а Армения, конечно же, не будет согласна с привлечением Турции.

"Считаю, что данный вопрос нужно поднимать на уровне ООН. Международные организации должны понимать, что любой локальный конфликт может перерасти в большую войну.

Азербайджан во главе с Президентом Ильхамом Алиевым всегда заявлял о важности партнерства с Россией. В то же время, наша страна проводит собственную независимую политику, руководствуясь собственными интересами. Данная политика главы государства полностью совпадает с национальными интересами Азербайджана и в этом направлении и далее будут предприниматься соответствующие шаги", - заключил Арзу Нагиев.

Абдул Керимханов