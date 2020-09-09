Создание Экономического совета поможет Азербайджану достойно ответить на новые вызовы

Набирающий силу и спровоцированный пандемией мировой экономический кризис поставил определенные задачи перед экономиками каждой страны. По мнению специалистов, уже просматривается четкая тенденция переформатирования всей мировой экономики, и необходимо уже сегодня задуматься на национальном уровне о формировании новой экономической модели.

Подписанный 9 сентября Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым указ о создании Экономического совета полностью вписывается в рамки, очерченные новыми рисками и вызовами, формирующимися на мировом экономическом поле. Совет будет действовать в соответствии с новыми рамками управления экономической политикой и реформами. Согласно указу главы государства, структура создается с целью формирования новых рамок стратегического управления экономической политикой, способной сформировать и обеспечить реализацию стратегии социально-экономического развития, отражающую национальные приоритеты развития страны в постпандемический период, а также достижения практики эффективного регулирования и правового управления.

"На мой взгляд, создание Экономического совета Азербайджанской Республики вписывается в ту политику, которая должна быть реализована с точки зрения экономического управления в стране. Мы видим, что формируются достаточно серьезные вызовы, связанные со структурным кризисом в мировой экономике, и Азербайджан должен строить экономическую политику, исходя из этих реалий", - сказал в беседе с Day.Az экономист, профессор Азербайджанского государственного экономического университета (UNEC) Эльшад Мамедов.

По словам экономиста, формат Совета по финансовой стабильности на сегодняшний день уже не отвечает параметрам и масштабам формирующихся перед национальной экономикой вызовов. Если в формате Совета по финансовой стабильности речь шла о ситуации на валютном рынке, о стабильности финансового сегмента отечественной экономики, то сегодня мы можем уже с уверенностью говорить, что перед национальной экономикой стоит задача выйти на траекторию опережающего роста, связанную с внедрением инновационных технологий в экономику и приоритетом высокотехнологичных отраслей.

"То есть фронт действий экономического блока правительства и Центрального банка более широк, чем только финансовый сегмент. Финансовый сегмент должен служить задаче выхода отечественной экономики на опережающую устойчивую траекторию развития. И в этом плане, на мой взгляд, решение Президента Ильхама Алиева является очень продуманным и адекватным формирующимся вызовам.

Задачи, стоящие перед Экономическим советом, которые отражены в соответствующем указе главы государства, заключаются в том, чтобы формировать в ближней и среднесрочной перспективе основные направления перехода отечественной экономики на опережающую траекторию роста, к устойчивому и в то же время опережающему формату экономического развития. Думаю, Экономический совет должен выработать конкретные направления по приоритетным точкам экономического роста и одновременно подготовить базу, соответствующий фундамент для разработки более долгосрочной стратегии экономического развития", - подчеркнул наш собеседник.

По мнению профессора UNEC, формирующиеся вызовы в мировой экономике просто диктуют - и на сегодняшний день об этом можно говорить уже с уверенностью - переход на новую экономическую модель. И эта экономическая модель должна быть основана на стратегическом планировании национальной экономики, которое, в первую очередь, должно основываться на территориально-производственном размещении производительных сил.

"В этом плане стратегическое планирование экономики, устойчивый прирост инвестиций, в первую очередь, в высокотехнологичные сферы экономики, - это то, на чем, скорее всего, будет делать акценты наше правительство в течение последующих лет. И базу для этого перехода на элементы новой экономической модели управления должен сформировать именно созданный указом Президента страны Экономический совет", - сказал Эльшад Мамедов.

Лейла Таривердиева