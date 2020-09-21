https://news.day.az/politics/1272541.html МИД Азербайджана: Безответственное и подстрекательское поведение руководства Армении накаляет обстановку в регионе
МИД Азербайджана: Безответственное и подстрекательское поведение руководства Армении накаляет обстановку в регионе
Безответственное и подстрекательское поведение руководства Армении обостряет обстановку в регионе.
Об этом глава пресс-службы МИД Азербайджана Лейла Абдуллаева сказала, комментируя заявление МИД Армении в связи с интервью Президента Азербайджана Ильхама Алиева местным СМИ на церемонии закладки фундамента морских операций на месторождении "Абшерон" на Бакинском заводе глубоководных оснований имени Гейдара Алиева, передает Day.Az со ссылкой на Trend.
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