МИД Азербайджана: Безответственное и подстрекательское поведение руководства Армении накаляет обстановку в регионе

Безответственное и подстрекательское поведение руководства Армении обостряет обстановку в регионе.

Об этом глава пресс-службы МИД Азербайджана Лейла Абдуллаева сказала, комментируя заявление МИД Армении в связи с интервью Президента Азербайджана Ильхама Алиева местным СМИ на церемонии закладки фундамента морских операций на месторождении "Абшерон" на Бакинском заводе глубоководных оснований имени Гейдара Алиева, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

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