Убит сержант азербайджанской армии

Погиб военнослужащий азербайджанской армии.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Минобороны Азербайджана.

Сообщается, что 21 сентября в 09:20 в результате очередной провокации противника в Товузском направлении на азербайджано-армянской государственной границе погиб военнослужащий сверхсрочной действительной военной службы Азербайджанской Армии младший чавуш Мамедов Эльшан Али оглы:

"Руководство Министерства обороны Азербайджана выражает глубокое соболезнование и желает терпения родным и близким Шехида! Заявляем, что вся ответственность за обострение ситуации на фронте лежит на военно-политическом руководстве Армении".