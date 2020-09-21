https://news.day.az/politics/1272554.html Убит сержант азербайджанской армии - очередная провокация Армении в Товузе
Убит сержант азербайджанской армии - очередная провокация Армении в Товузе
Погиб военнослужащий азербайджанской армии.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Минобороны Азербайджана.
Сообщается, что 21 сентября в 09:20 в результате очередной провокации противника в Товузском направлении на азербайджано-армянской государственной границе погиб военнослужащий сверхсрочной действительной военной службы Азербайджанской Армии младший чавуш Мамедов Эльшан Али оглы:
"Руководство Министерства обороны Азербайджана выражает глубокое соболезнование и желает терпения родным и близким Шехида! Заявляем, что вся ответственность за обострение ситуации на фронте лежит на военно-политическом руководстве Армении".
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