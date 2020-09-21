Возбуждено уголовное дело в связи с очередной провокацией Армении

В связи с очередной провокацией Армении возбуждено уголовное дело.

Как сообщили Day.Az в пресс-службе Генеральной прокуратуры, провокации и преступления, совершаемые армянской стороной на фронте, говорят о том, что страна-оккупант заинтересована не в проведении переговоров, а в эскалации напряженности.

"Провокационные атаки страны-оккупанта, нарушение с ее стороны режима прекращения огня и преступления против военнослужащих азербайджанской армии перечеркивают мирный процесс, являются открытым неуважением к нормам и принципам международного права, решениям и резолюциям Совета безопасности ООН.

Осуществляя агрессивные действия, продолжая совершать преступления против мира и человечества, вооруженные силы Армении в очередной раз нарушили режим прекращения огня и 20 сентября 2020 года около 17 часов открыли огонь из огнестрельного оружия по боевому посту азербайджанской армии на территории села Агдам Товузского района, в результате чего солдат Гурбанов Гурбан Азад оглу получил осколочное несквозное ранение правого плеча.

По факту в военной прокуратуре Шамкирского района возбуждено уголовное дело по статье 100.2 (Ведение агрессивной войны) и 29, 120.2.12 (умышленное убийство по мотиву национальной, расовой, религиозной ненависти или вражды) УК АР.

Кроме того, продолжая демонстрировать свое агрессорское намерение, подразделения вооруженных сил Армении 21 сентября 2020 года около 09:00, грубо нарушив режим прекращения огня в направлении Товузского района, обстреляли наши позиции, при предотвращении вражеской атаки погиб военнослужащий сверхсрочной действительной военной службы азербайджанской армии младший чавуш Мамедов Эльшан Али оглы.

По факту в Шамкирской военной прокуратуре возбуждено уголовное дело по статьям 100.2 (Ведение агрессивной войны) и 120.2.12 (Умышленное убийство по мотиву национальной, расовой, религиозной ненависти или вражды) Уголовного кодекса Азербайджанской Республики.

Генеральная прокуратура Азербайджанской Республики обеспечит принятие необходимых и институциональных мер с целью привлечения военнослужащих вооруженных сил Армении к судебной ответственности в рамках норм международного права", - отмечается в сообщении.