Утвержден новый состав коллегии МИД Азербайджана

Кабинет министров внес изменения в постановление "Об утверждении членов коллегии министерства иностранных дел Азербайджана", передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Было отмечено, что в связи с соответствующим распоряжением главы государства по смене министра иностранных дел возникла необходимость изменить состав коллегии министерства.

С внесением изменения в постановление члены коллегии МИД утверждаются с указанием занимаемых ими соответствующих должностей (без указания имени и фамилии), что, в свою очередь, устраняет необходимость внесения изменений в состав коллегии в связи с возможным изменением должности членов коллегии.

Согласно решению, председателем коллегии является министр иностранных дел, члены коллегии - заместители министра иностранных дел, ректор Университета ADA, начальник Управления правового обеспечения МИД и начальник Управления МИД в Нахчыванской АР.