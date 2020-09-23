В рамках проекта «Наш двор» в Сураханском районе благоустроен и передан в пользование жителей очередной двор

23 сентября в рамках проекта "Наш двор", осуществляемого по инициативе вице-президента Фонда Гейдара Алиева, учредителя и руководителя Общественного объединения IDEA Лейлы Алиевой и направленного на благоустройство дворов, нуждающихся в ремонте, сданы в пользование жителей очередные обновленные дворы.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, квартал, объединяющий 3 обновленных двора, расположен по адресу улица Эльчина Мамедова 3A, 4, 4A, 5, 5A, 5B и 5V, поселка Говсаны Сураханского района столицы, и охватывает жилые здания, в которых проживает около 3 тысяч человек.

Основная цель проекта "Наш двор" заключается в содержании бакинских дворов в экологически чистом и благоустроенном состоянии, восстановлении озеленений, составляющих основу городской экологии, формировании здорового образа жизни, создании безопасных и комфортных условий для жизни жителей.

Исполнительный директор общественного объединения IDEA Сурхай Шукюров в интервью представителям СМИ сказал: "Проект "Наш двор" Общественного объединения IDEA является одним из проектов, которому учредитель и руководитель организации Лейла Алиева, всегда придающая особое значение охране окружающей среды и здоровью людей, уделяет особое внимание. В период продолжающейся пандемии вопрос о том, чтобы люди могли проводить время в благоустроенных местах, на свежем воздухе, становится еще более важным. Поэтому ремонтно-восстановительные работы были продолжены сразу после снятия ряда ограничений карантинного режима. В настоящее время в различных частях Баку активно ведутся работы по реконструкции".

В очередных благоустроенных дворах предусмотрены также возможности для удобного передвижения инвалидов и людей с ограниченными возможностями здоровья, в целях создания благоприятных условий для развития детей всех возрастных групп, эффективного досуга молодежи и выработки привычки регулярно заниматься спортом установлены различные спортивные сооружения, построены футбольная и шахматная площадки, детские игровые площадки. На территории двора также установлены 18 беседок, скамейки и контейнеры для отходов.

С учетом пожеланий жителей в блоках отремонтированы лифты, во дворе установлены новые осветительные столбы и камеры видеонаблюдения, полностью отремонтированы фасад, крыша и подъезды зданий, применена система доступа по электромагнитным картам. Наряду с восстановлением существующего озеленения, в соответствии с правилами особого карантинного режима на территории дополнительно посажены 50 деревьев, создана зеленая полоса на участке площадью 6415 квадратных метров.

В соответствии с требованиями карантинного периода в обновленном дворе проведены медико-профилактические мероприятия, установлены дезинфекционные диспенсеры и просветительские таблички, предупреждающие о необходимости соблюдения правил карантинного режима.

Реализация данного проекта предусматривается во всех районах Баку. В связи с этим просьба предоставлять в Общественное объединение IDEA информацию и рекомендации о нуждающихся в благоустройстве дворах нашей столицы.