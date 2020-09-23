Известный журналист разоблачил ложь армян о сирийских боевиках

Известный журналист-расследователь, эксперт по Ближнему Востоку и конфликтным зонам Левент Кемаль разоблачил ложь и дезинформацию армян о том, что якобы в Азербайджан отправлены боевики сирийской оппозиции.

Как передает Day.Az, Кемаль отметил в своем профиле в Twitter, что поговорил с командиром подразделения "Дивизии Хамзы", который назвал полной чушью заявления армян и опроверг информацию о том, что бойцы бригады отправлены в Азербайджан.

"Источники, близкие к турецкой армии, также опровергли данные заявления", - написал Кемаль, специализирующийся на расследованиях и конфликтах в регионе Ближнего Востока.