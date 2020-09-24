Армянская армия намеревалась нанести удар по азербайджанским трубопроводам

23 сентября министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов принял участие в ежегодной встрече министров развивающихся стран, не имеющих выхода к морю, проведенной в формате видеоконференции.

Как сообщили в среду Day.Az в МИД, в ходе открытия встречи на тему "Ускоренная реализация Венской программы действий в период COVID-19 и партнерство во имя достижения устойчивого развития в развивающихся странах, не имеющих выхода к морю", которая была проведена по инициативе Казахстана - председательствующего в группе развивающихся стран, не имеющих выхода к морю, выступили министр иностранных дел Казахстан Мухтар Тлеуберди, президент 75-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН Волкан Бозкыр и генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш. В общих обсуждениях мероприятия приняли участие представители 28 стран и международных организаций.

Выступая на мероприятии, министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов рассказал о мерах, принимаемых Азербайджаном в рамках борьбы с COVID-19, а также о вкладе нашей страны в наращивание глобальных усилий в данном контексте. Было отмечено, что Азербайджан, придавая большое значение региональному сотрудничеству, не остановил поток поставок.

Министр Джейхун Байрамов проинформировал участников встречи о внутренних и межрегиональных проектах Азербайджана по транспортной координации, включая основные инфраструктурные проекты, направленные на увеличение транзитных мощностей через евразийское пространство, а также о модернизации инфраструктуры транспортного сектора нашей страны.

В завершение выступления министр Джейхун Байрамов привлек внимание участников мероприятия к военной провокации, совершенной Арменией в июле этого года на азербайджано-армянской государственной границе, подчеркнув, что вооруженные силы этой страны взяли под прицел важную энергетическую и транспортную инфраструктура Азербайджана. Было отмечено, что эта инфраструктура представляет важность не только для экономического развития Азербайджана, но и для Евразийского региона. Министр подчеркнул важность урегулирования армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта на основании суверенитета, территориальной целостности и неприкосновенности признанных на международном уровне границ Азербайджана.

В министерстве отметили, что группа развивающихся стран, не имеющих выхода к морю, создана для продвижения эффективного транзитного сотрудничества этих стран в целях внести вклад в их интеграцию в мировую экономику и достижение Целей устойчивого развития. В группе, включая Азербайджан, представлены 32 страны.