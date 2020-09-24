https://news.day.az/politics/1273667.html Азербайджанская авиация отрабатывает ночные бои - ФОТО - ВИДЕО
Азербайджанская авиация отрабатывает ночные бои - ФОТО - ВИДЕО
В соответствии с утвержденным министром обороны планом боевой подготовки на 2020 год, Военно-воздушные силы (ВВС) провели учебно-тренировочные полеты в ночное время и условиях ограниченной видимости, сообщает в четверг Day.Az со ссылкой на пресс-службу минобороны Азербайджана.
Согласно сценарию, самолеты Су-25 и МиГ-29 выполнили задачи по взлету и посадке, поражению условных воздушных и наземных целей, отработали элементы сложного пилотажа и боевые маневры на малых и средних высотах.
В ходе учений пилоты также вели воздушную разведку с определением координат наземных целей условного противника.
Задачи, поставленные на учениях, были успешно выполнены.
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