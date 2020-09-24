Азербайджанка избрана сопредседателем политической партии в Эстонии

Проживающая в Эстонии Зулейха Исмайлова избрана сопредседателем политической партии "Зеленые" в этой стране.

Как сообщили Day.Az в Государственном комитете по работе с диаспорой, это произошло в результате изменений, внесенных в устав партии на съезде, состоявшимся 12 сентября. Согласно изменениям, партией будут руководить два сопредседателя.

Избранной сопредседателем нашей соотечественнице поручены вопросы в связи с охраной окружающей среды.

Напомним, что Зулейха Исмайлова не только политик, но и эко-активистка, фотограф и журналист. До этого она в качестве волонтера действовала в "Эстонском движении зеленых", которое функционирует в области охраны окружающей среды, а в 2005 году присоединилась к партии социал-демократов. В 2012 году она покинула эту партию, а два года спустя присоединилась к партии "Зеленые Эстонии".

В Госкомитете отметили, что Зулейха Исмайлова родилась в 1985 году в Таллине. Ее отец азербайджанец, а мать - эстонка. До смерти отца семья жила в Азербайджане, затем вместе с сестрой и матерью вернулась в Эстонию, в 2017-2019 годах Исмайлова работала на должности вице-мэра города Таллин.