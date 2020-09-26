https://news.day.az/politics/1274305.html Разоблачена армянская сеть, распространяющая фейки в интернете - ФОТОФАКТЫ
Разоблачена армянская сеть, распространяющая фейки в интернете - ФОТОФАКТЫ
Армяне и их покровители продолжают распространять лживую информацию в соцсетях, ведут разведывательно-провокационную работу против Азербайджана.
Еще раз призываем граждан Азербайджана быть бдительными и не поддаваться на провокации противника.
Day.Az со ссылкой на Trend представляет кадры очередных фальсификаций армян и их пособников.
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