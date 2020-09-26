Разоблачена армянская сеть, распространяющая фейки в интернете

Армяне и их покровители продолжают распространять лживую информацию в соцсетях, ведут разведывательно-провокационную работу против Азербайджана.

Еще раз призываем граждан Азербайджана быть бдительными и не поддаваться на провокации противника.

Day.Az со ссылкой на Trend представляет кадры очередных фальсификаций армян и их пособников.