Камран Алиев и Ханлар Велиев посетили воинские части в прифронтовой зоне

По поручению Президента Азербайджанской Республики, Верховного главнокомандующего Вооруженными силами Ильхама Алиева, генеральный прокурор Азербайджанской Республики Камран Алиев, военный прокурор генерал-лейтенант юстиции Ханлар Велиев и заместитель министра обороны генерал-лейтенант Керим Велиев посетили воинские части, дислоцированные в прифронтовой зоне.

Как сообщили Day.Az в министерстве обороны, сначала был посещен мемориал "Памяти погибших в Апрельских боях", возложены цветы, почтена память шехидов, павших за независимость и территориальную целостность нашей страны, передает Day.Az.

В ходе встреч с личным составом, несущим боевое дежурство на передней линии обороны, были проведены беседы о дальнейшем улучшении уровня боевой готовности и морально-психологического состояния личного состава, важности выстраивания взаимоотношений в воинских коллективах в соответствии с предусмотренными законодательством требованиями и воинскими уставами, воспитании военнослужащих в духе патриотизма, укреплении воинской дисциплины и правопорядка, а также касательно других вопросов.

На встречах до личного состава были вновь доведены задачи, возложенные Верховным главнокомандующим Вооруженными силами на армию, а также отмечены высокие достижения в развитии азербайджанской армии и усилении военной мощи страны благодаря вниманию, заботе и непосредственному руководству со стороны Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева.

К.Алиев наградил ценными подарками военнослужащих, отличившихся на службе.

Затем состоялся совместный обед c военнослужащими и за чайным столом были даны ответы на интересующие их вопросы.