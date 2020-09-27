https://news.day.az/politics/1274476.html Армения несет ответственность за дестабилизацию ситуации - администрация Эрдогана
Армения несет ответственность за дестабилизацию ситуации - администрация Эрдогана
Армения несет ответственность за дестабилизацию ситуации в регионе.
Об этом сказали Trend в администрации президента Турции, передает Day.Az.
"Армения своей деструктивной позицией продолжает нести урон усилиям по мирному урегулированию конфликта. Мировое сообщество должно действовать немедленно, осудить эти действия Армении и ввести санкции против агрессора. Турция еще раз заявляет о своей полной поддержке Азербайджану и независимо от того какое решение примет Азербайджан, Турция поддержит братскую страну", - сказали в администрации.
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