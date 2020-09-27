Армения несет ответственность за дестабилизацию ситуации в регионе.

Об этом сказали Trend в администрации президента Турции, передает Day.Az.

"Армения своей деструктивной позицией продолжает нести урон усилиям по мирному урегулированию конфликта. Мировое сообщество должно действовать немедленно, осудить эти действия Армении и ввести санкции против агрессора. Турция еще раз заявляет о своей полной поддержке Азербайджану и независимо от того какое решение примет Азербайджан, Турция поддержит братскую страну", - сказали в администрации.