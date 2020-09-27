Названы имена мирных азербайджанцев, пострадавших от армянского обстрела

Сегодня утром в 06:00 армянские вооруженные силы совершили широкомасштабную провокацию, подвергнув в прифронтовой зоне интенсивному обстрелу из крупнокалиберного оружия, минометов и артиллерийских установок различного калибра позиции азербайджанской армии, сообщает в воскресенье Day.Az со ссылкой на пресс-службу генпрокуратуры Азербайджана.

"В результате интенсивного обстрела противником сел Гапанлы Тертерского, Чыраглы и Орта Гарвенд Агдамского, Алханлы, Шюкюрбейли и Джоджуг Марджанлы Физулинского районов, есть погибшие и раненые среди гражданского населения, а также нанесен серьезный ущерб большинству жилых домов и гражданских объектов.

С телесными повреждениями различной степени тяжести госпитализированы мирные жители Тертерского района Ройал Гасанов (1987), жители Дашкесанского района Джалал Залов (1982), Физули Мамедов (1960), Вусал Гулиев (1995), жители Агдамского района Бейкиши Зейналов (1961), Эшгин Аллахъяров (1997).

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