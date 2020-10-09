Армянская армия будет неизбежно отступать в Карабахе

В Баку с участием директора Экспертного совета Baku Network, доктора философии Эльхана Алескерова и российского историка и политического аналитика Олега Кузнецова состоялось обсуждение последних событий в зоне нагорно-карабахского конфликта, сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

Как отметил Кузнецов, азербайджанская армия на голову превосходит армянскую армию.

"Азербайджан сейчас берет вверх над Арменией за счет наличия высокоточного оружия, за счет умелого использования БПЛА (беспилотников) и других технических средств военно-воздушных сил, за счет превосходства в технической разведке и, возможно, за счет морального духа солдат. Уже начиная с одиннадцатого-двенадцатого дня боевых действий, заметными стали логистические проблемы, со снабжением и проблемы тылового обеспечения армянской армии, которая не справляется с доставкой боеприпасов, ни с эвакуацией раненых, ни с обеспечением частей переднего края достаточным количеством продовольствия, питьевой воды, и вообще какой-либо амуницией, т.е. в целом с системой снабжения. В данном случае, как я думаю, по мере дальнейшего продолжения боевых действий система тылового обеспечения Армении будет ухудшаться день ото дня. И поскольку господство в воздухе и применение высокоточного оружия Азербайджаном и уничтожения в результате этого транспортных колон и колон снабжения ВС Армении продолжится, эта проблема в самом ближайшем будущем обострится еще больше, и я думаю, что на третью неделю боев это станет серьёзной головной болью для армянской армии, а отсутствие достаточного снабжения может сыграть свою решающую роль, когда на передовой, в принципе боеспособные подразделения без продовольствия, воды и достаточного количества боеприпасов, для того чтобы сохранить личный состав просто будут вынуждены отступать, не имея возможности удерживать позиции", - сказал эксперт.

Относительно применения оперативно-тактической ракеты "Точка-У" ВС Армении, как отметил Кузнецов, она несет очень мощный заряд: "Это действительно варварское оружие, если оно применяется в отношении гражданского населения. Это является военным преступлением и вне всякого сомнения это нарушение правил ведения войны, Женевских конвенций, вообще нарушение международного гуманитарного права".

Эксперт также коснулся вопроса вовлечения Арменией граждан других стран армянского происхождения, в том числе террористов, в боевые действия в Нагорном Карабахе.

"Тенденция задействования боевиков из числа представителей армянской диаспоры в иностранных государствах всегда присутствовала в истории войны за Карабах с армянской стороны. С самого начала пополнение армянской армии за счет представителей диаспоры всегда было плановым мероприятием", - сказал он.

Кузнецов отметил, что недаром на территории Карабаха были созданы учебно-тренировочные лагеря для этих людей, где они изучали не только оружие, но и театр военных действий.

"Нет ничего удивительно в том, если 2-3 тысячи представителей армянской диаспоры окажутся в Карабахе с армянской стороны. Руководителям армянских диаспор по регионам России со стороны официальных властей РФ было строго сказано, что они несут персональную ответственность за каждого армянина в своем регионе, который поедет в зону нагорно-карабахского конфликта. Если российские армяне поедут на помощь, то РФ вынуждена будет вмешаться в конфликт, чтобы уничтожить этих наемников для того, чтобы они не вернулись на территорию РФ. Поэтому в массовом порядке наемники из России в Нагорный Карабах привлекаться не будут. Российские спецслужбы и органы внутренних дел эту ситуацию контролируют очень жёстко", - сказал он.