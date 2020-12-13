Пашинян напился и пытался покончить с собой в резиденции

Армянский пропагандист Арам Габрелянов раскрыл шокирующие подробности того, что происходило вчера вечером в Ереване.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Телеграм-канал Габрелянова.

Весь день Никол пил. Несколько раз засыпал за столом. Пил в одиночку. Личная охрана приглядывала изредка, потому что в разговорах у Никола проскальзывала мысль о суициде. Личный врач премьера понимает, что премьер находится на грани помешательства, но категорически запрещает давать Николу сильные психотропные средства. Уже был случай, где- то недели три назад, когда смешав алкоголь с психотропными Пашинян устроил в резиденции погром и охране пришлось его связать.

Единственная рекомендация врачей , которую более менее выполняет охрана , дают ему пить и изолируют премьера от плохих новостей. Но в последнее время хороших просто нет и Пашинян остаётся один на один с собой и со стаканом.

Вот и вчера Никол напился к вечеру и случайно ,потребовав у молодого охранника телефон, посмотрел новости о том, что творится в Гадрутском районе. Никол вошёл в раж. Стал орать и требовать срочно вызвать к себе министра обороны, главу СНБ и полиции. Очень долго орал, что уволит Оника Гаспаряна, как предателя. Стал требовать допустить до ФБ , чтобы выйти к любимому народу. Никол, до сих пор уверен, что народ его любит, а все ему портят продажные политики и купленные тысячу человек, выходящих на улицы.

Начальник охраны решил, что отвезут премьера в правительство и под видом выхода в прямой эфир сделают капельницу, очистят кровь и дадут сильные успокаивающие. По дороге Никол из машины заплетающимся языком требовал выводить полицейские части на улицу, чтобы раз и навсегда решить вопрос с оппозицией. Охрана опасалась, что в таком состоянии премьер может спровоцировать любые эксцессы, установила вокруг здания правительства несколько кордонов полиции. Директор СНБ, чтобы успокоить пьяного Никола, прислал на охрану группу Альфа.

В здании правительства было просто сумасшествие. Туда сюда сновала полиция, Альфа, личная охрана, депутаты, врачи скорой помощи. Никакого обсуждения, конечно не было. Никол периодически орал что то, что то бурчал себе под нос. Приехал Сасун Хачатрян, орал, что нельзя ему в прямой эфир, народ сразу выйдет и всем нам конец! Арман Бабаджанян доложил Николу, что едут журналисты, вывести премьера в прямой эфир. Никол успокоился более -менее и лёг на капельницу. Дальше было дело техники. Очистили кровь, вввели сильные седативные средства и обмякшего премьера засунули в машину и увезли. Силовики разъехались, как ни в чем не бывало.