У армянских террористов в Азербайджане нет выбора: либо сдадутся, либо будут уничтожены

Активизация на освобожденных территориях после победы Азербайджана армянских террористических групп и бандформирований была ожидаема. В Армении их называют "партизанами", но на самом деле это бандиты и террористы.

Об этом сказал в интервью Day.Az военный эксперт, бывший командир корпуса, кавалер ордена "Азербайджанское знамя", полковник запаса Шаир Рамалданов.

Азербайджан одержал победу в этой войне, восстановил свою территориальную целостность, разгромил оккупационные группировки. А те, которые не были разгромлены, сами были вынуждены покинуть Азербайджан согласно подписанному 10 ноября трехстороннему заявлению.

44-дневная война показала мощь Азербайджанского государства и наших Вооруженных сил, доказала, что мы способны восстановить свою территориальную целостность.

Что касается послевоенного периода, то ожидалось, что может иметь место какая-то активность террористических группировок и бандформирований, "задержавшихся" на освобожденных территориях. Эти группировки создавались и готовились еще до войны, и в Армении открыто говорили об их предназначении для "партизанской войны". Хотя правильно называть их никакими не "партизанами", а террористами.

В целях организации террористической деятельности на оккупированные территории завозились представители РПК и другие наемники, многие из которых были уничтожены в ходе Отечественной войны. Их деятельность финансировалась отдельными лицами и армянской диаспорой, то есть неправительственными организациями. Однако после того, как Азербайджан восстановил свою территориальную целостность и одержал победу, выяснилось, что Армения не способна контролировать созданные ею бандформирования. Эти группы и отдельные лица вышли из-под контроля Еревана и перешли в "свободное плавание".

После разгрома оккупантов было ожидаемо, что могут иметь место подобные явления. Могут быть недовольные, вооруженные бродяги, террористы. Как бы они не назывались, их цель - заниматься террором, дестабилизировать ситуацию и сделать все возможное, чтобы между азербайджанскими силовиками и российскими миротворцами возникли проблемы.

Силовые структуры Азербайджана были готовы к такому развитию событий. Азербайджан ни разу не нарушил условия прекращения огня, достигнутые подписанием совместного заявления. 1 декабря страна полностью освободилась от оккупантов, территориальная целостность и государственная граница восстановлены. Теперь азербайджанские силовики перешли к антитеррористической деятельности. Как известно, в освобожденных районах созданы комендатуры, уже действуют соответствующие структуры.

Опасности на некогда оккупированных землях подстерегают везде. Это и заложенные армянами мины, и засевшие в горах и лесах террористы. Однако можно не сомневаться - все силовые структуры Азербайджана профессиональны и успешно взаимодействуют друг с другом. Работают они в тесном взаимодействии с российскими миротворцами. Просто необходимо время. Со временем все вопросы будут решены, в том числе вопрос безопасности войдет в нормальное русло.

Как показывает история, всегда после войн какое-то время остаются проблемы с бандитами и террористами. Мы всегда знали, с каким противником имели дело, поэтому нынешнюю ситуацию тоже прогнозировали.

Уверен, что все вопросы будут решены. Миротворческий контингент пока не полностью перешел к выполнению своих обязанностей. Миротворцы пока обустраиваются, не знают территорию. Мониторинговая группа тоже пока не приступила к работе. Много еще не решенных вопросов, но они решаемы. В процессе работы, думаю, все задачи, которые стоят перед силовиками, будут выполнены, и все террористические группировки будут уничтожены. Для выполнения этих задач у Азербайджана есть все ресурсы.

Осложняет ситуацию то, что мы пока не можем свободно перемещаться по освобожденной территории, потому что продолжается процесс разминирования. Это позволяет бандитским и террористическим армянским группировкам чувствовать себя относительно вольготно, но этому тоже придет конец, когда все механизмы заработают. Террористы и прочие вооруженные банды будут уничтожены. В этом не может быть никакого сомнения.

Лейла Таривердиева