Азербайджанская армия уничтожила 6 армянских диверсантов

27 декабря около 15:30 часов в направлении села Агдам (Акаку) Ходжавендского района Азербайджана незаконная армянская вооруженная группа или отряд из 6 человек, состоящий из остатков вооруженных сил Армении, напали на подразделения Азербайджанской Армии.

Как передает Day.Az со ссылкой на Минобороны Азербайджана, в результате принятых мер шесть членов незаконного армянского военного отряда были уничтожены.

"Если подобное повторится, со стороны азербайджанской армии будут приняты решительные меры. Руководство Министерства обороны выражает глубокие соболезнования семье шехида", - сообщили в министерстве.

Добавим, что в результате погиб один военнослужащий - Ганбаров Эльмир Раил оглу погиб, а солдат Алиев Эмин Сулейман оглу получил ранения. После оказания первой медицинской помощи раненый военнослужащий был эвакуирован в медицинское учреждение, угрозы его жизни нет.