Изменение тарифов на топливо защитит экономику Азербайджана

Минувший год был для Азербайджана очень непростым. Страна столкнулась с пандемией и войной. И если война уже завершилась, то борьба с опасным вирусом продолжается, заставляя вводить ограничения и создавая проблемы экономике. Никто не отменял и воздействия внешних факторов на внутриэкономические процессы. В этом свете некоторое повышение цен на бензин и дизтопливо является вынужденной мерой. Это сделано для того, чтобы хоть как-то защитить экономику страны.

Об этом сказал в комментарии Day.Az депутат Милли Меджлиса Асим Молллазаде.

По словам нашего собеседника, повышение цен на топливо в мире вынуждает нас принимать меры для того, чтобы защитить внутренний рынок. Это же очевидно - если у всех соседей более высокие цены, может происходить серьезная утечка дешевого топлива из Азербайджана в соседние страны. Например, то, что бензин в Грузии дороже, чем в Азербайджане, приводит к нелегальной транспортировке топлива в соседнюю страну. Кроме того, даже после изменения тарифов розничная цена на бензин АИ-92 в Азербайджане ниже, чем в большинстве стран СНГ, подчеркнул депутат.

"За последние годы доходы населения значительно выросли. Конечно, пандемия внесла свои коррективы, но стабилизировать ситуацию помогли введенные государством социальные пакеты. Меры социальной поддержки в связи с пандемией затронули около 5 миллионов человек, многое сделано для поддержки занятости и бесперебойного соцобеспечения. Во время первой волны пандемии весной прошлого года в связи с карантинным режимом 200 000 человек получали ежемесячную помощь в размере 190 манатов. В этот раз этими выплатами охвачены уже 600 тысяч человек. В связи с жестким карантином расширены программы самозанятости. Одним словом, государство делает все, чтобы облегчить гражданам бремя и свести их потери к минимуму", - сказал Моллазаде.

Наш собеседник отметил, что государство не забыло о мерах поддержки и в связи с изменением тарифов на топливо. В частности, предприятиям, занимающимся пассажирскими перевозками, будут выплачиваться компенсации. Данная мера позволит предотвратить рост тарифов на проезд в общественном транспорте, то есть защитит семейный бюджет граждан.

Очень серьезным направлением государственной помощи является социальный пакет, разработанный в послевоенный период. Например, согласно утвержденному в декабре 2020 года новому пакету социальной поддержки, ежемесячные пособия семьям шехидов увеличены с 300 до 500 манатов, ежемесячная президентская пенсия за звание "Национальный герой Азербайджана" увеличена с 1500 до 1800 манатов. Введены ежемесячные платы за звание "Героя Отечественной войны", которые составят 2 тысячи манатов в месяц. Кроме того, почти в два раза выросли пособия по инвалидности.

"Думаю, пакеты социальной помощи, примененные в стране за последний год, являются показателем внимания государства к обеспечению интересов граждан. Поддержка определенным категориям граждан особенно важна в связи с войной и ее последствиями.

Еще раз хочу повторить - изменение тарифов на топливо было вынужденной мерой, и граждане должны с пониманием отнестись к этой ситуации. Уверен, что страна выйдет с честью изо всех этих испытаний, сумеет сдержать удар, наша экономика восстановится и возможности Азербайджана в 2021 году будут расти. Основания для этого дают рост цен на нефть на мировом рынке и запуск Южного газового коридора. Кстати, запуск в конце прошлого года всех сегментов ЮГК свидетельствует о том, что Азербайджан, несмотря на тяжелую ситуацию в мире, способен все преодолеть", - заключил Асим Моллазаде.

Лейла Таривердиева