Коронавирус стал национальной армянской отмазкой

Руководство Армении во главе с Пашиняном, ее политики, оппозиция и элита во время второй карабахской войны и последние несколько дней активно используют всякого рода отмазки лишь бы не реализовывать соглашения и договоренности поставленные Азербайджаном при посредничестве России согласно трехстороннему заявлению от 10 ноября. Армяне могут придумывать сколько угодно отмазок, но им все-таки придется принять новую реальность, которую создал Президент, Верховный главнокомандующий Ильхам Алиев. Договоренности необходимо выполнить. Других вариантов у военно-политического руководства страны-агрессора, которое 30 лет вопреки международному праву, удерживало территории Азербайджана, нет.

Говоря, кстати, об отмазках - одной из самых любимых у политических кругов Армении и простых армян является коронавирус. Еще в начале войны Day.Az одним из первых сообщил о том, что тысячи армян в панике покупали поддельные справки и документы, будто они заражены коронавирусом, чтобы не попасть на передовые позиции и вообще не участвовать в войне. Пандемия тема щепетильная, никто военкоматах нищенствующей Армении не будет лишний раз покупать тесты и проверять "добровольцев". Кроме того в руководстве Минобороны Армении много коррумпированных офицеров, которые были не прочь заработать даже в дни войны. Это общеизвестный факт и доказательства этому постоянно всплывали в оппозиционных армянских телеграм-каналах.

После того, как большая часть армян-призывников успешно "заразилась коронавирусом", эффективность этой отмазки не осталась без внимания и верхушки Армении. Когда Азербайджанская Армия во всю громила армянских бандитов в Карабахе, были сообщения о том, что экс-президент Роберт Кочарян отправится в Россию для переговоров с элитой, а также договариваться о поставках оружия, но он вдруг тоже резко "заболел" коронавирусом. Даже армяне не удивились. Придумал Кочарян это потому, что понимал - Армения проиграет, Карабах будет освобожден, придется выводить войска и деоккупировать все территории Азербайджана, Никол скоро подпишет капитуляцию. Роберту совершенно не хотелось быть в эпицентре гнева армян, таким же "предателем", каким сейчас армяне считают Пашиняна.

Вслед за Кочаряном внезапно "заразился" и нынешний президент Армении Армен Саркисян, который находится в Лондоне. Причем он тоже заразился в самый удобный для него момент - армянский народ с каждым днем все больше требует от него надавить на премьера, чтобы тот ушел в отставку и Армения не выполнила обязательства перед Азербайджаном после войны. Саркисян не дурак и прекрасно понимает, что соглашения придется выполнять, а быть козлом отпущения как Пашинян ему не хочется. Поэтому, так же как и Кочарян, придумал себе заразную болезнь, которая, кстати говоря, дает возможность посидеть в одиночестве и успокоить нервы, которых ни у кого в политическом руководстве Армении не осталось.

Чуть позже, когда требования армян к Саркисяну все же возрасли, не смотря на "болезнь", пресс-служба армянского президента заявила, что у него "начались осложения и сразу после стабилизации его состояния, а также с разрешения медиков, президент вернется в Ереван для исполнения своих рабочих обязанностей".

Не смотря на то, что многие армянские политики и дипломаты не хотят усвоить уроки второй Карабахской войны, не принимают новую реальность, как единственно возможную и справедливую, рано или поздно им придется принять эту реальность, созданную Президентом Ильхамом Алиевым. Отвратить ничего не удастся. Глава государства не раз подчеркивал, что охвативший сегодня Армению кризис является результатом их оккупационной политики. Земли Азербайджана надо было покинуть мирным путем. Наша армия во многих случаях проявлила гуманизм, и армянская сторона должна ценить это. Сегодня Армения возвращается к своим международно признанным границам. Армения должна принять эту реальность и научиться выстраивать нормальные отношения с соседними странами. Азербайджан ориентирован на нормализацию отношений с Арменией. Давно пора отбросить реваншистское настроение. Теперь главное для официального Еревана - это выполнить все свои обязательства. А отмазки долго не протянут. Пандемия скоро закончится.