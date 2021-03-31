Президент Ильхам Алиев выступил на саммите Совета сотрудничества тюркоязычных государств

31 марта в формате видеоконференции проходит неформальный саммит Совета сотрудничества тюркоязычных государств.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев выступил на саммите.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

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