https://news.day.az/politics/1331078.html Пашинян пополз на коленях в Москву ради переизбрания на очередной срок - Игорь Коротченко
Пашинян пополз на коленях в Москву ради переизбрания на очередной срок - Игорь Коротченко
Основная цель предстоящего на следующей неделе визита Пашиняна в Москву - получить в Кремле ярлык на княжение в Армении на очередной срок.
Как передает Day.Az, об этом в своем Телеграм-канале написал российский военный эксперт, главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко.
"В Москве премьер-министру Армении еще раз разъяснят необходимость начала скорейшей реализации проекта Зангезурского транспортного коридора", - добавил Коротченко.
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