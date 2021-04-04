Пашинян пополз на коленях в Москву ради переизбрания на очередной срок

Основная цель предстоящего на следующей неделе визита Пашиняна в Москву - получить в Кремле ярлык на княжение в Армении на очередной срок.

Как передает Day.Az, об этом в своем Телеграм-канале написал российский военный эксперт, главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко.

"В Москве премьер-министру Армении еще раз разъяснят необходимость начала скорейшей реализации проекта Зангезурского транспортного коридора", - добавил Коротченко.