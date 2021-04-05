Назначен председатель ОАО "Мелиорация и водное хозяйство Азербайджана"

Президент Азербайджана Ильхам Алиев пятого апреля подписал распоряжение о назначении Заура Рауф оглу Микаилова председателем ОАО "Мелиорация и водное хозяйство".

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.