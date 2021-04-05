https://news.day.az/politics/1331218.html Назначен председатель ОАО "Мелиорация и водное хозяйство Азербайджана" - Распоряжение Президента Ильхама Алиева
Назначен председатель ОАО "Мелиорация и водное хозяйство Азербайджана" - Распоряжение Президента Ильхама Алиева
Президент Азербайджана Ильхам Алиев пятого апреля подписал распоряжение о назначении Заура Рауф оглу Микаилова председателем ОАО "Мелиорация и водное хозяйство".
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