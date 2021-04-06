https://news.day.az/politics/1331622.html Представители ОИС совершили намаз в мечети Агдама - ФОТО - ВИДЕО
Представители ОИС совершили намаз в мечети Агдама - ФОТО - ВИДЕО
Представители Организации исламского сотрудничества (ОИС) находятся с визитом в Агдаме.
Как передает Day.Az со ссылкой на Карабахского бюро Trend, в рамках визита делегация ОИС побывала в агдамской Джума-мечети, совершила там намаз.
Напомним, что пятого апреля начался визит в Азербайджан постоянных представителей Контактной группы ОИС по агрессии Армении против Азербайджана.
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