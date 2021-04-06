Представители ОИС совершили намаз в мечети Агдама

Представители Организации исламского сотрудничества (ОИС) находятся с визитом в Агдаме.

Как передает Day.Az со ссылкой на Карабахского бюро Trend, в рамках визита делегация ОИС побывала в агдамской Джума-мечети, совершила там намаз.

Напомним, что пятого апреля начался визит в Азербайджан постоянных представителей Контактной группы ОИС по агрессии Армении против Азербайджана.