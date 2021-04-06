https://news.day.az/politics/1331668.html В Азербайджане создается Центр коммерциализации и трансфера технологий - Указ Президента Ильхама Алиева
В Азербайджане создается Центр коммерциализации и трансфера технологий - Указ Президента Ильхама Алиева
Президент Ильхам Алиев подписал указ об учреждении Центра коммерциализации и трансфера технологий в подчинении Агентства по интеллектуальной собственности Азербайджана.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
Указ подписан в целях обеспечения исполнения распоряжения Президента Азербайджана № 2947 от 2 июня 2017 года.
Кабинету министров поручено в 15-дневный срок учредить Центр коммерциализации и трансфера технологий в подчинении Агентства по интеллектуальной собственности Азербайджана и проинформировать об этом Президента Азербайджана.
С подробностями можно ознакомиться по ссылке.
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