Необходимо серьезно расследовать факт передачи Армении ракет "Искандер-М"

Обнаружение Агентством Азербайджана по разминированию в Шуше осколков ракет, выпущенных из ОТРК "Искандер-М" с территории Армении, является неоспоримым фактом. Страна-производитель несет ответственность за использование оперативно-тактического ракетного комплекса большой разрушительной силы против Азербайджана во время военных операций, проводимых им по очистке своих земель от оккупантов.

Об этом сказал Trend азербайджанский политический обозреватель Эльчин Мирзабейли, передает Day.Az.

Российская сторона неоднократно заявляла, что ОТРК "Искандер-М" предназначен только для использования Вооруженными силами России и его продажа или передача какой-либо стране невозможна, напомнил эксперт.

По его словам, для экспорта предназначен упрощенный вариант ракеты "Искандер-М" под названием "Искандер-Э". У упрощенного варианта дальность сокращена до 280 километров, и варианты поставки не включают кассетные боевые части с самонаводящимися элементами.

"У ОТРК "Искандер-М" дальность превышает 500 километров, что противоречит международным обязательствам России", - сказал Мирзабейли.

По мнению эксперта, применение ракет "Искандер-М" против Азербайджана противоречит Договору о торговле оружием, Международному кодексу поведения по предотвращению распространения баллистических ракет, Договору об ограничении стратегических наступательных вооружений, Международному кодексу поведения в отношении поставок оружия, Договору об обычных вооружениях и другим международным документам.

"В то же время существует много другого оружия, используемого Арменией для нанесения ущерба гражданскому населению, инфраструктуре, флоре и фауне Азербайджана, а также вооружения российского производства, которое противоречит Конвенции о кассетных боеприпасах, Конвенции о запрещении военного или любого иного враждебного использования средств воздействия на природную среду, а также принципам международного гуманитарного права. Это влечет за собой международную ответственность.

Как известно, российская сторона заявляет, что не продавала и не передавала Армении ракеты "Искандер-М". Однако налицо факт использования Арменией этого разрушительного оружия против Азербайджана. Таким образом, применение вооруженными формированиями в Армении и на ранее оккупированных азербайджанских территориях ОТРК "Искандер-М" подтверждает, что эти ракетные комплексы были незаконно доставлены в Армению преступными группировками, занимающимися торговлей оружием. Или Россия умалчивает правду о продаже Армении ракет "Искандер-М", или об этом не проинформировано ее руководство. Во всех случаях факт требует серьезного расследования.

Если ракеты "Искандер-М" были незаконно проданы или поставлены в Армению, то это оружие могло попасть в руки международных террористических организаций и других преступных группировок. Этот факт также следует рассматривать в качестве глобальной угрозы миру и безопасности, и его необходимо обсудить и расследовать на международном уровне. В противном случае ни одна страна не застрахована от того, чтобы стать целью какой-либо сепаратистской или террористической группировки.

Применение ракет "Искандер-М" большой разрушительной силы против Азербайджана, а также запрещенного оружия наглядно свидетельствует о безответственности и опасности Армении. Это актуализирует необходимость строгого международного контроля над продажей оружия Армении и принятия против нее ряда ограничительных мер в соответствии с вышеупомянутыми конвенциями и соглашениями", - сказал Мирзабейли.