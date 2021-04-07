На строительство дороги в Ходжавенд выделено 13,6 млн манатов

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в среду подписал распоряжение о дополнительных мерах по строительству в Агджабединском районе автомобильной дороги Мингячевир - станция Мингячевир - Бахрамтепе (109 км) - Авшар - Салманбейли - Ашагы Авшар - Ходжавенд.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

Согласно распоряжению, для завершения строительства автомобильной дороги Мингячевир - станция Мингячевир - Бахрамтепе (109 км) - Авшар - Салманбейли - Ашагы Авшар - Ходжавенд, соединяющей четыре населенных пункта, где проживают 14 тысяч человек, из средств, предусмотренных в государственном бюджете Азербайджана на 2021 год для государственных капиталовложений (инвестиционных расходов) на строительство и реконструкцию автомобильных дорог, Государственному агентству автомобильных дорог Азербайджана выделяются 13,6 миллиона манатов.

Минфину поручено обеспечить финансирование в сумме, указанной в настоящем распоряжении, Кабинету министров - решить вытекающие из него вопросы.