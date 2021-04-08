В Госдепе США полагают, что Россия стремится сохранить конфликт в Карабахе

Заместитель помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Джордж Кент высказал мнение, из которого следует, что Москва, по мнению Вашингтона, стремится к сохранению конфликта в Нагорном Карабахе. В качестве подтверждения этой позиции он привел слова неназванного заместителя главы грузинского МИД, передает Day.Az со ссылкой на mk.ru.

"Один из заместителей министра иностранных дел Грузии заявил в ноябре: "Это та ситуация, в которой мы [Грузия] находились в 1998 году. Затем Азербайджан окажется в той ситуации, в которой мы находились в 2008 году. А потом он окажется в той ситуации, в которой мы находимся сейчас", - сказал Кент.

По его словам, это достаточно пессимистичная, но при этом реалистичная оценка того, как Россия якобы манипулирует карабахским конфликтом ради собственной выгоды и не проявляет стремления "в действительности урегулировать проблему".

"Я ожидаю роста неудовлетворенности азербайджанских властей тем, что российские миротворцы, как представляется, остаются на долгосрочную перспективу в Нагорном Карабахе", - добавил представитель Госдепа США.