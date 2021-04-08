Просто нет слов, чтобы описать увиденное в Агдаме

"По приглашению Управления мусульман Кавказа (УМК), во главе с его духовным лидером Аллахшукюром Пашазаде представители всех основных конфессий Азербайджана посетили освобожденный из-под оккупации город Агдам. Я тоже был в числе приглашенных. То, что мы здесь увидели, еще раз повторило мои ужасающие впечатления, которые я пережил, когда я был пару месяцев назад в освобожденном Зангилане".

Об этом СТМЭГИ рассказал директор бакинской еврейской школы №46, заместитель главы азербайджанского филиала еврейской организации "Ваад ле-ацала" раввин Замир Исаев, комментируя поездку представителей религиозных конфессий на освобожденные территории, передает Day.Az.

По его словам, везде царит разруха, дома полностью уничтожены, ничего целого в Агдаме нет.

"Минные поля. Очень опасно выходить с дороги. Кроме того, нас ужаснуло еще одно: армяне превратили азербайджанские кладбища в пастбища, там пасли свиней, коров. Мечети использовались как хлева, где также держали свиней. Во главе с шейх-уль-исламом был проведен торжественный намаз в большой мечети города Агдам. Представители всех трех конфессий приняли участие в этом мероприятии, что еще раз доказало всему миру то, что Азербайджан - миролюбивая страна, где царит и процветает мир среди представителей всех национальностей. А также то, что Азербайджан отстаивал свои права и освободил свои земли.

Говоря откровенно, в таких местах человека переполняют смешанные чувства. С одной стороны, это великая победа азербайджанского народа во главе со своим Верховным главнокомандующим, Президентом Ильхамом Алиевым, нашей доблестной армией, с другой стороны, увидев эти разрушения, у человека разгорается сильный гнев в отношении тех людей, которые это сделали. Просто нет слов, чтобы все это описать.

Как представитель еврейского народа Азербайджана думаю, что кому как не евреям, пережившим столько ужасов и трагедий в мире, включая Холокост, не знать, что такое разрушения, что такое изгнание из домов, что такое быть преследуемым. Поэтому мы, евреи Азербайджана, стараемся всеми силами донести правду о нашей родине до мировой общественности. Слава богу, что наши земли освобождены, конфликт позади. Но ту картину, которую здесь можно лицезреть, не изгладить из памяти никогда", - подчеркнул З. Исаев.