https://news.day.az/politics/1332829.html Президент Ильхам Алиев принял посла Турции в Азербайджане - ФОТО
Президент Ильхам Алиев принял посла Турции в Азербайджане - ФОТО
10 апреля Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял чрезвычайного и полномочного посла Турецкой Республики в нашей стране Эркана Озорала.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, Президент Ильхам Алиев вручил послу Эркану Озоралу орден "Достлуг" за особые заслуги в развитии дружеских связей и сотрудничества между Азербайджаном и Турцией.
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