Президент Ильхам Алиев принял посла Турции в Азербайджане

10 апреля Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял чрезвычайного и полномочного посла Турецкой Республики в нашей стране Эркана Озорала.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, Президент Ильхам Алиев вручил послу Эркану Озоралу орден "Достлуг" за особые заслуги в развитии дружеских связей и сотрудничества между Азербайджаном и Турцией.

Новость обновляется