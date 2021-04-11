https://news.day.az/politics/1333191.html Международное сообщество должно активно участвовать в восстановлении освобожденных территорий Азербайджана - американский эксперт
Международное сообщество должно активно участвовать в восстановлении освобожденных территорий Азербайджана - американский эксперт
Международное сообщество должно быть активно вовлечено в процесс восстановления и реабилитации освобожденных земель Азербайджана.
Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал президент американской еврейской организации SouthFive Strategies Джейсон Эпштейн.
Он отметил, что в целом восстановление и реабилитация освобожденных земель очень важны. Теперь, когда коронавирус COVID-19 начал отступать, появилась возможность продвинуться вперед в решении этих вопросов.
Он также выразил надежду, что вынужденные переселенцы, которых он видел во время поездки в Баку, получат возможность вернуться в свои дома в ближайшее время.
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