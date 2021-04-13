Президент Ильхам Алиев: Мы создали новую реальность пролив кровь, сегодня каждый должен считаться с нами

Мы создали новую реальность. Мы создали ее, пролив кровь, проявив отвагу, изгнав врага. Сегодня каждый должен считаться с нами и будет считаться.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент Ильхам Алиев на встрече с награжденными военнослужащими после ознакомления с Парком военных трофеев.

"Эта торжественная церемония проводится сегодня. Причины вам, наверное, известны. В первую очередь, необходимо было изготовить новые военные награды, их не было. Изготовить их дизайн, организовать их изготовление. Это заняло определенное время. Кроме того, из-за пандемии нельзя было проводить такие церемонии в закрытых помещениях, необходимы были соответствующие погодные условия. К тому же, еще не был готов Парк военных трофеев. Я хотел встретиться с вами в день открытия Парка, чтобы вам были вручены эти высокие награды, и вы стали первыми посетителями Парка. Это заняло определенное время. Но сегодня эта церемония проводится. Как Верховный главнокомандующий хочу выразить вам глубокую признательность. Вы прославили наш народ, азербайджанцев мира. Наша Победа - это не только победа нашего народа, ею гордится весь тюркский мир. Мы создали новую реальность. Мы создали ее, пролив кровь, проявив отвагу, изгнав врага. Сегодня каждый должен считаться с нами и будет считаться.

Слава Вооруженным силам Азербайджана! Да здравствует Азербайджан!", - сказал глава государства.