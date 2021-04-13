https://news.day.az/politics/1333767.html Участники международной конференции находятся в Парке военных трофеев в Баку - ФОТО
Участники международной конференции находятся в Парке военных трофеев в Баку - ФОТО
Президент Азербайджана Ильхам Алиев 13 апреля принял участие в проходящей в Университете ADA международной конференции "Новый взгляд на Южный Кавказ: постконфликтное развитие и сотрудничество".
Как сообщает Day.Az, затем участники конференции-представители ведущих аналитических центров мира посетили Парк военных трофеев в Хатаинском районе Баку. Их сопровождают помощник Президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации главы государства Хикмет Гаджиев и другие официальные лица.
В Парке военных трофеев их информируют о военных преступлениях Армении.
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