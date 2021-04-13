https://news.day.az/politics/1333849.html Александр Лукашенко прибыл с визитом в Азербайджан - ФОТО
Александр Лукашенко прибыл с визитом в Азербайджан - ФОТО
Президент Беларуси Александр Лукашенко вечером 13 апреля прибыл с визитом в Азербайджан.
Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, в Международном аэропорту Гейдар Алиев, где развевались государственные флаги двух стран, в честь Президента Беларуси был выстроен почетный караул.
Главу Белорусского государства в аэропорту встречали первый заместитель премьер-министра Азербайджана Ягуб Эйюбов, заместитель министра иностранных дел Халаф Халафов и другие официальные лица.
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