ООН выделил $2 млн Азербайджану - ФОТО
Завершился трехдневный визит миссии азербайджанского представительства ООН в пострадавшие от конфликта Бардинский, Агдамский и Тертерский районы Азербайджана, сообщает Day.Az со ссылкой на представительство.
Участники миссии встретились с главами местных исполнительных властей и представителями общин, пострадавших от конфликта.
После прекращения военных операций представительство приступило к реализации неотложных мер для удовлетворения важных гуманитарных потребностей населения, временно покинувшего места своего проживания в результате конфликта.
ООН в рамках тесного сотрудничества с азербайджанским правительством осуществила несколько миссий для оказания продовольственной, психологической, социальной поддержки, медицинских услуг и информирования о минной угрозе.
Для поддержки гуманитарной деятельности, помимо финансовых средств агентств ООН, функционирующих в Азербайджане, Офис всемирной организации по координации гуманитарных вопросов (UN OCHA) выделил из Центрального фонда реагирования на чрезвычайные ситуации (CERF) два миллиона долларов США.
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