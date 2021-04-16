Раздвоение личности Пашиняна и предвыборная ситуация в Армении

По мере приближения внеочередных парламентских выборов в Армении 20 июня 2021 года, внутриполитическая борьба в стране обостряется с каждым днём. Безусловно, что одной из главных тем предвыборной компании является тема поражения Армении во Второй Карабахской войне.

Оппозиция использует любую возможность, чтобы обвинить нынешнюю власть и лично Пашиняна в предательстве и возложить всю ответственность на него и его окружение.

Армянский премьер, который долгое время играл роль провинившегося школьника и использовал встречи с народом, чтобы покаяться в мелких ошибках и попросить прощение, наконец показал свои коготки и перешёл к активным действиям.

Выступая в Парламенте в рамках правительственного часа, хранивший "долгое" молчание относительно своих предшественников и оппонентов Никол Воваевич обрушился на них с резкой критикой, обвинив во всех смертных грехах. По словам Пашиняна, во всех бедах Армении виноваты его нерадивые предшественники, турецкие агенты и предатели: бывшие Президенты Л.Тёр-Петросян, Р.Кочарян и С.Саргсян, которые всегда хотели сдать Карабах Азербайджану, а он придя к власти этого сделать им не позволил.

Далее "великий армянский инквизитор" обрушился с критикой на сопредседателей Минской группы ОБСЕ, которые, по его мнению, занимали "проазербайджанскую" позицию и "давили" на переговорах на армянскую сторону.

Не останавливаясь на этом, Пашинян повторил свои известные тезисы о том, что видите ли Азербайджан "должен вернуть армянской стороне все территории, которые входили в состав бывшей НКАО и предоставить сепаратистам самоопределение".

После этого, армянский премьер, ранее не отличавшийся особой симпатией к Москве, а наоборот, всегда декларировавший свою прозападную ориентацию, в очередной раз начал петь дифирамбы России и ее руководству, клясться в верности и уверять в вечной дружбе.

Ну и под конец, давясь чёрной завистью, Пашинян ринулся в атаку на открывшийся в Баку Музей военных трофеев, который теперь как бельмо на глазу у армянских политиканов и их зарубежных друзей.

Только что открывшийся Музей уже стал той "красной тряпкой", которая даже издалека заводит врагов Азербайджана, вызывая у них гнев, зависть и горечь за поражение и капитуляцию.

Послушав выступление Пашиняна неискушенный армянских обыватель мог подумать, что это Армения победила в войне и диктует условия проигравшей стороне. Ещё никогда армянская общественность не слышала столько пафоса и обыкновенного бахвальства, не подкрепленного ничем, кроме пустого популизма и мании величия.

То, что Никол Воваевич, бывший главный редактор "малолитражной" газетёнки всегда был позером и работал на публику, всем в Армении было давно известно. Однако его сегодняшнее выступление говорит о полном психическом расстройстве и раздвоении личности, которое по всей видимости, обострилось с приходом весны.

Возомнив себя новой "Мессией" и возложив на себя миссию вселенского прокурора, личность Пашиняна по всей видимости окончательно раздвоилась, ведь все его выступление было построено на подтасовке фактов, дезинформации и желанием спихнуть с себя ответственность за поражение в войне и то, что происходило в последние годы в Армении.

Недаром, сразу же после выступления Пашиняна, все бывшие армянские лидеры осудили его высказывания и прямо обвинили в психической неадекватности.

Как всегда Пашинян, провокационные действия которого стали причиной начала Второй Карабахской войны, попытался опять вернуться к уже несуществующему вопросу о статусе, который давно уже гниет на свалке истории и завёл старую скрипящую пластинку об обсуждении этого вопроса в рамках замороженных переговоров Сопредседателей Минской группы.

Видимо в моменты обострения его психического здоровья, помощники премьера скрывают от него то, что для азербайджанской стороны этот вопрос закрыт и возвращаться к нему никто не собирается.

Не удовлетворившись своими пустыми заявлениями по Карабахской тематике, Пашинян выдал то, что является основным показателем его диагноза, заявив, что Азербайджан делает все против открытия региональных транспортных коридоров.

Этими словами он окончательно подтвердил свой диагноз о раздвоении личности. Ведь всем в мире известно, что именно по настоянию Азербайджана в трёхстороннем Заявлении от 10 ноября 2020 года был включён пункт об открытии Зангезурского коридора.

Судя по выступлению, Пашинян в ходе предвыборной компании хочет отойти от имиджа тихого и побитого пай мальчика и намерен надеть на себя тогу "непобедимого" воина, в надежде привлечь на свою сторону избирателей из лагеря его оппонентов.

Однозначно, что это выступление было рассчитано на то, чтобы создать себе образ несгибаемого, даже под роком судьбы политика, которому ничего не страшно. Пытаясь сыграть уже битыми картами, Пашинян обвинил всех и вся в причинах поражения и капитуляции, забыв упомянуть о том, что именно его позиция на переговорах, которая завила их окончательно в тупик и заявления на протяжении последних лет, стали причинами этого сокрушительного поражения Армении.

Именно вмешательство никчемного в военном отношении Пашиняна и членов его семьи в действия военных, привели к катастрофическим потерям армянской армии. Теперь же у Пашиняна, никогда не служившего в армии, появилась своя новая военная концепция, которую можно назвать полностью провокационной, направленной на то, чтобы снова разгорелся пожар войны.

Ведь в очередной раз Пашинян упоминает некую "армию обороны "арцаха"", которой никогда не было в реалии и быть не может. Численность населения и демографические показатели армянского населения Карабахского региона Азербайджана свидетельствуют о том, что под этим названием выступают армянские вооруженные силы.

Не отказавшись от утопических планов по достижению мифической независимости сепаратистов, Пашинян готов пожертвовать жизнями армянских военнослужащих во имя призрачных идей "арцаха" и "миацума".

Говоря о потерях армянской армии в ходе войны, он в очередной раз попытался спрятать реальные цифры потерь, в надежде на то, что свалить отсутствие данных на "неконструктивную" позицию азербайджанской стороны.

Поплакав о находящихся в плену террористах, захваченных после достижения прекращения огня, Пашинян вновь попытался увильнуть за это от ответственности .

Чтобы одному не нести ношу сегодняшнего бремени, на помощь Никол Воваевичу в Парламент был призван новый армянский Талейран, а по совместительству торговец-контрабандист роскошными автомобилями - глава МИД А.Айвазян, который как бы в помощь своему незадачливому шефу, повторил тезисы о переговорах в рамках Минской группы и каком-то непонятном самоопределении сепаратистов.

Видимо окончательно оторвавшись от реалий, А.Айвазян абсолютно не знаком или не следит за позицией азербайджанской стороны, которая не намерена ничего подобного обсуждать ни с ним, ни с международными посредниками.

Ну и апогеем выступления Пашиняна явились его туркофобские и антиазербайджанские лозунги, прямо назвав эти два народа вражескими, продолжив линию на сохранение исторической ненависти к ним. Эти слова, которые в очередной раз пропустили мимо ушей зарубежные покровители Армении, которые каждый раз устраивают истерики по любому поводу, являются явным доказательством не только ментальной болезни самого Пашиняна, но и того, что внушением этой человеконенавистнической идеологии армянскому народу,никогда не удастся добиться диалога и стабильности в регионе.

В то время, как находящиеся в шизофреническом обострении армянские лидеры в Ереване болтали глупости и несли чушь и ахинею, вместо того, чтобы спасать тонущую армянскую экономику и накормить обнищавший народ, из Баку были слышны призывы к миру и сотрудничеству.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев сделал ряд важных Заявлений, в которых призвал армянскую сторону отказаться от враждебности и начать реальный диалог, в том числе по интеграции армянского населения Карабаха в азербайджанское общество.

К сожалению, в ответ, из Еревана были слышны лишь абсолютно неприемлемые бредовые мысли раздвоенной личности.

Пярвин Мирзазаде