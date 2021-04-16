https://news.day.az/politics/1334758.html Азербайджан одолел не только оккупационную армию, но и сторонников армян во всем мире – Али Гусейнли - Видеопроект

Азербайджан одолел не только оккупационную армию, но и сторонников армян во всем мире – Али Гусейнли - Видеопроект

Политика, 16 апреля 2021 21:10 307
Азербайджан одолел не только оккупационную армию, но и сторонников армян во всем мире

АМИ Trend представляет очередной выпуск авторского видеопроекта "Актуально с Сахилем Керимли", передает Day.Az.

На вопросы Trend ответил первый вице-спикер Милли Меджлиса (парламента) Али Гусейнли.

В ходе интервью были затронуты такие вопросы, как открытие Парка военных трофеев, встреча Президента Ильхама Алиева с представителями аналитических центров мира, важные моменты, озвученные в ходе его выступления. Также были обсуждены некогда сомнительная деятельность Минской группы, будущее которой под вопросом, цели возвращения на наши исторические земли на территории современной Армении, работа для получения карт минных полей и другие интересные вопросы, стоящие на повестке дня в последние дни.

Представляем вашему вниманию полную версию видеопроекта:

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