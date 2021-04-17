Единственный шанс для Армении заключается в отказе от всех т.н. территориальных претензий к Азербайджану

Единственный шанс для Армении заключается в отказе от всех так называемых территориальных претензий к Азербайджану, в совместном сосуществовании с мусульманскими, тюркскими странами в условиях мира.

Об этом в интервью в рамках авторского видеопроекта "Актуально с Сахилем Керимли" АМИ Trend сказал первый вице-спикер Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана Али Гусейнли, передает Day.Az.

По его словам, когда наших соотечественников депортировали из Армении, неблагодарные люди, находящиеся в то время у власти, не только не проинформировали об этом мировое сообщество, но и не придали эти события широкой огласке в Советском Союзе, в состав которого тогда входил и Азербайджан.

"В 1987-1988 годах свыше 300 тысяч азербайджанцев были изгнаны, депортированы из Армении.

К сожалению, в то время правительство не предприняло никаких мер, чтобы предотвратить это. Эти территории являются историческими землями Азербайджана. В некоторых случаях армяне хотят представить это в качестве территориальных претензий азербайджанской стороны к армянам. Они говорят, что Азербайджан освободил Карабах и теперь намерен занять другие территории. Армяне делают это сознательно, но Азербайджан неоднократно делал официальные заявления по этому поводу, Верховный главнокомандующий Вооруженными силами Азербайджана сказал, что у нас нет территориальных претензий к Армении или какой-либо другой соседней стране. Но это не означает, что мы должны отказаться от наших моральных прав на территории, на которых мы жили сотни лет.

Хочу вновь подчеркнуть, что прошло всего лишь 35 лет со времени депортации азербайджанцев из Армении в 1987-1988 годах. Мы, в том числе и я, помним наши исторические земли, потому что жили там. И, конечно же, все мы желаем вернуться на эти земли, увидеть их", - сказал Гусейнли.

Коснувшись вопроса уступки Еревана Армении в период существования АДР, первый вице-спикер отметил, что в некоторых случаях историки и политологи обосновывают это тем, что руководство того времени было вынуждено пойти на уступки, в том числе, чтобы создать Азербайджанскую Демократическую Республику.

"В процессе урегулирования уже вошедшего в историю нагорно-карабахского конфликта Азербайджану также предлагали пойти на уступки и вместо этого решить некоторые вопросы, но ни Азербайджанское государство, ни великий лидер Гейдар Алиев, ни Президент Азербайджана Ильхам Алиев на такие уступки не пошли.

Увиденное в Парке военных трофеев и результаты освобождения оккупированных территорий говорят о том, что именно в сложившихся условиях можно было достичь наибольшего успеха в войне. Разумеется, мы настроены на дальнейшее открытие коммуникаций, сотрудничество со всеми странами региона для развития наших народов, но это не значит, что мы можем изменить свой взгляд на историю. Армения должна знать, что ее единственный шанс - жить в мире с большими соседями, мусульманскими, тюркскими государствами, и она должны отказаться от всех так называемых территориальных претензий.

Победа, которую мы одержали в Отечественной войне, должна стать для них хорошим уроком. Если они задумаются, то поймут, что этот урок идет им на пользу. Если они сделают правильные выводы, то больше не окажутся в подобной ситуации", - сказал Гусейнли.