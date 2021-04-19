Два комитета Милли Меджлиса проведут совместное заседание

20 апреля состоится совместное заседание двух комитетов Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана - по правам человека и по правовой политике и государственному строительству, сообщает Day.Az.

Участники заседания обсудят вопрос, связанный с отчетом Национального координатора по борьбе с торговлей людьми за 2020 год.

После обсуждений отчет будет рекомендован к рассмотрению на пленарном заседании Милли Меджлиса.