https://news.day.az/politics/1335173.html Два комитета Милли Меджлиса проведут совместное заседание
Два комитета Милли Меджлиса проведут совместное заседание
20 апреля состоится совместное заседание двух комитетов Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана - по правам человека и по правовой политике и государственному строительству, сообщает Day.Az.
Участники заседания обсудят вопрос, связанный с отчетом Национального координатора по борьбе с торговлей людьми за 2020 год.
После обсуждений отчет будет рекомендован к рассмотрению на пленарном заседании Милли Меджлиса.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре