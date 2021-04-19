Создано юрлицо публичного права "Агентство государственной поддержки неправительственным организациям Азербайджана"

Президент Ильхам Алиев подписал указ о совершенствовании управления в сфере государственной поддержки неправительственных организаций в Азербайджане и отмене указа Президента Азербайджана "О создании Совета государственной поддержки неправительственным организациям при Президенте Азербайджана" № 674 от 13 декабря 2007 года.

Согласно указу, на базе Совета государственной поддержки неправительственным организациями при Президенте Азербайджана создается юридическое лицо публичного права "Агентство государственной поддержки неправительственным организациям Азербайджана".

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

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