Выступление Президента Ильхама Алиева на состоявшейся в Университете АДА международной конференции находится в центре внимания мировых медиа

Выступление Президента Азербайджана Ильхама Алиева на прошедшей в Университете АДА международной конференции "Новый взгляд на Южный Кавказ: постконфликтное развитие и сотрудничество" находится в центре внимания мировых медиа.

В течение недели по завершении конференции более 75 информационных ресурсов около 50 стран со ссылкой на АЗЕРТАДЖ опубликовали цитаты главы нашего государства, сконцентрировали внимание читателей на процессах восстановления Карабаха, новых реалиях, появившихся на Южном Кавказе, взгляды в будущее региона, отношения Азербайджана с соседями, в целом, на месседжи, направленные международной общественности. В материалах также отмечены военные преступления Армении и ее отказ по предоставлению Азербайджану карты заминированных территорий.

Данная тема наиболее широко освещена в СМИ дружественных и братских стран и это неслучайно. На международной конференции Президент Ильхам Алиев отметил, что Италия - наш близкий друг и партнер и эти слова Президента вынесены в заголовки публикаций в СМИ дружественной страны. В информациях, распространенных на таких популярных новостных сайтах, как İl Giornale, Faro di Roma, Agenzia Nova и MSN Notizie, подчеркнуто, что Президент Азербайджана характеризует Италию как близкого друга и партнера страны, отмечено, что сотрудничество между двумя странами прошло испытание как во время войны, так и после нее, впереди открываются новые возможности партнерства.

Информационные агентства DHA и İHA братской Турции, а также телеканалы Haber Global, Haber türk, газеты Sabah, Hürriyet и др. уделили широкое место высказываниям главы нашего государства. В новостях и репортажах отмечено, что выступление Президента Азербайджана Ильхама Алиева на международной конференции имеет важное значение с точки зрения оценки нынешней ситуации и перспектив в регионе, создает впечатление дорожной карты.

За последние несколько дней популярные медиа-ресурсы арабских стран - WAM, Petra, UNA, KUNA и другие сайты, а также информационное агентство FOCUS NEWS Болгарии, агентство APP Пакистана и новостной портал NHT, агентства İnfogate, Telam латиноамериканских стран, информационный портал LA NACİON Коста-Рики поделились с читателями важными мнениями, отмеченными на международной конференции. В публикациях подчеркнуто, что лидер Азербайджана заинтересован в развитии сотрудничества в регионе. Президент Ильхам Алиев выступает против царящей в мире политики двойных стандартов, желает обеспечения устойчивого мира и безопасности в регионе.

В новостях, распространенных в зарубежных СМИ, также говорится об исторической Победе Азербайджанской армии, завоеванной в 44-дневной Отечественной войне, новой геополитической ситуации в регионе после освобождения от оккупации земель и других вопросах, вызывающих интерес.

Наряду с этим, известные зарубежные эксперты по просьбе АЗЕРТАДЖ прокомментировали ряд нюансов в выступлении Президента Азербайджана, выразили отношение к вопросам, затронутым на конференции. К примеру, международный эксперт из США Питер Тейз, создатель венгерского англоязычного интернет-ресурса Daily News Hungary Алпар Като, директор Дипломатической академии при Министерстве иностранных дел Украины Геннадий Надоленко, профессор по праву университета имени Короля Хуана Карлоса I, член Паневропейского международного союза Карлос Уриарте Санчес и другие в интервью АЗЕРТАДЖ рассказали о значимости международной конференции, организованной в Университете АДА, отметили, что в ходе мероприятия были проведены очень интересные дискуссии, Президент Азербайджана Ильхам Алиев четко и однозначно ответил на все вопросы участников.

Отметим, что ранее материалы о выступлении Президента Азербайджана были широко освещены в таких мировых СМИ, как агентство Анадолу, Yeni Haber, Sözcü, Demirören Haber Ajansı, Gazete Vatan, Yeni Şafak Турции, ТАСС, REGNUM, РИА Новости, Вестник Кавказа, Взгляд, News.ru, Lenta.ru, Коммерсант, Eurasia Daily, РБК, Федеральное Агентство Новостей, Life, RT, Известия, Вести, Независимая газета (Россия), информационных агентствах Ukrinform, RBK Ukrayna (Украина), а также Сегодня, Корреспондент, Диалог, asmedia.kiev.ua, GuildHall, 24tv.ua, News.ua, Espreso, Деловая Столица и др.

Конференция вызвала большой интерес и в соседней Грузии. На новостных порталах report.ge, interpress.ge, 24news.ge, kvira.ge, aktual.ge, ghn.ge, accentnews.ge, 1tv.ge, KavkazPlu этой страны были размещены материалы о мероприятии. Такие медиа-органы, как Focus-News Болгарии, IMLebanon News Ливана, Aldiplomacy Египта, Urdu Point Пакистана, United News of India Индии, а также новостные порталы других стран уделили широкое место мнениям Президента Азербайджана, высказанным на прошедшей 13 апреля международной конференции.

Вышеназванные медиа осветили данную тему со ссылкой на материалы АЗЕРТАДЖ, а также использовали снятые агентством фотоснимки.