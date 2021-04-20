Президент Ильхам Алиев прибыл в Гаджигабульский район

20 апреля Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев прибыл в Гаджигабульский район.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, глава государства посетил памятник общенациональному лидеру Гейдару Алиеву, возведенный в центре города Гаджигабул, возложил к нему цветы.

Глава Исполнительной власти Гаджигабульского района Рустам Халилов проинформировал главу государства о проделанной в районе работе.