https://news.day.az/politics/1335518.html Президент Ильхам Алиев прибыл в Гаджигабульский район
Президент Ильхам Алиев прибыл в Гаджигабульский район
20 апреля Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев прибыл в Гаджигабульский район.
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, глава государства посетил памятник общенациональному лидеру Гейдару Алиеву, возведенный в центре города Гаджигабул, возложил к нему цветы.
Глава Исполнительной власти Гаджигабульского района Рустам Халилов проинформировал главу государства о проделанной в районе работе.
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