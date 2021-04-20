Президент Ильхам Алиев принял участие в церемонии сдачи в эксплуатацию дороги Гаджигабул-Муган после реконструкции

20 апреля после реконструкции сдана в эксплуатацию автомобильная дорога Гаджигабул-Муган.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял участие в мероприятии.

Глава государства был проинформирован о технических показателях дороги протяженностью 11,5 км.

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