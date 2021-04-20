https://news.day.az/politics/1335537.html Президент Ильхам Алиев принял участие в церемонии сдачи в эксплуатацию дороги Гаджигабул-Муган после реконструкции
Президент Ильхам Алиев принял участие в церемонии сдачи в эксплуатацию дороги Гаджигабул-Муган после реконструкции
20 апреля после реконструкции сдана в эксплуатацию автомобильная дорога Гаджигабул-Муган.
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял участие в мероприятии.
Глава государства был проинформирован о технических показателях дороги протяженностью 11,5 км.
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