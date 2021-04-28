https://news.day.az/politics/1338125.html Армения - реальная угроза для региона - Шентоп
Армения - реальная угроза для региона - Шентоп
Армения - реальная угроза для Турции, Азербайджана и всего региона.
Об этом сказал председатель Великого национального собрания Турции Мустафа Шентоп, сообщает Day.Az.
По его словам, то, что это страна - оккупант было доказано всему миру.
"Армения ведет себя безответственно", - сказал Шентоп.
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