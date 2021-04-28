Армения - реальная угроза для региона

Армения - реальная угроза для Турции, Азербайджана и всего региона.

Об этом сказал председатель Великого национального собрания Турции Мустафа Шентоп, сообщает Day.Az.

По его словам, то, что это страна - оккупант было доказано всему миру.

"Армения ведет себя безответственно", - сказал Шентоп.