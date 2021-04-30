Главы МИД Азербайджана и Литвы провели пресс-конференцию

Прошла пресс-конференция главы МИД Азербайджана Джейхуна Байрамова и главы МИД Литвы Габриэлюса Ландсбергиса, сообщает Day.Az.

Ранее состоялась встреча находящейся с визитом в Азербайджане делегации во главе с министром иностранных дел Литвы с Президентом Ильхамом Алиевым.