https://news.day.az/politics/1338715.html Главы МИД Азербайджана и Литвы провели пресс-конференцию - ВИДЕО
Главы МИД Азербайджана и Литвы провели пресс-конференцию - ВИДЕО
Прошла пресс-конференция главы МИД Азербайджана Джейхуна Байрамова и главы МИД Литвы Габриэлюса Ландсбергиса, сообщает Day.Az.
Ранее состоялась встреча находящейся с визитом в Азербайджане делегации во главе с министром иностранных дел Литвы с Президентом Ильхамом Алиевым.
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