Армяне пытаются выдать православную церковь в Шуше за свою

Азербайджан - победитель. Победой в 44-дневной Отечественной войне он уже все доказал и сегодня не обязан отчитываться ни перед мировым сообществом, ни тем более перед проигравшей стороной о своих действиях. Он имеет полное право не реагировать ни на какие обращения и запросы из каких-то международных организаций или парламентов, обеспокоенных состоянием очередного присвоенного в период оккупации армянами памятника или храма на освобожденных территориях. За тридцать лет никто не спрашивал отчета у агрессора и не беспокоился о судьбе тысяч оставшихся под его контролем памятников культурного, исторического и духовного наследия азербайджанского народа. Все эти объекты преднамеренно и целенаправленно уничтожались армянской стороной и на сегодня превращены в руины, но этот факт никого особо не беспокоит. Никто до сих пор не спросил ответа с Армении за варварские разрушения и вандализм.

Так что никто не вправе ожидать каких-то оправданий от Баку. Тем более, что все, что он делает, находится в рамках международного права и законодательства.

Сегодня в освобожденной от армянской оккупации Шуше ведутся широкомасштабные реставрационно-восстановительные работы. Эти работы охватывают как жилые и прочие здания, так и историко-культурные объекты Шуши. В период оккупации армяне сделали немало для стирания следов азербайджанцев в этом городе и искажения его истории. Так, были разрушены азербайджанские кварталы, снесены или переиначены объекты историко-культурного и религиозного значения. Сегодня все это восстанавливается. Причем, азербайджанская сторона проводит работы и на объектах, имеющих отношение к другим народам и культурам. В том числе реставрируется церковь Газанчы, многие годы выдававшаяся за армянскую.

Вот о ней мы и поговорим, так как она стала сегодня объектом истеричной возни на армянской стороне. Не для оправдания, а для разъяснения, потому что в широком доступе в Сети превалирует надуманная и искаженная информация, требующая корректировки. В том, что в Интернете засилье армянской лжи и мизер реальных данных о Шуше и той же Газанчи, виновата сама азербайджанская сторона, не придававшая прежде противодействию армянским фальсификациям и пропаганде того, что имеет, должного значения.

Который день армянские СМИ полны новостями о храме Газанчы, напоминающими сводки с фронта: сносят, уничтожают и так далее. На самом деле в городе идут ремонтно-восстановительные работы, а истерика армянской стороны объясняется страхом обнаружения фальсификаций. Дело в том, что на исторических землях Азербайджана, в том числе занимаемых ныне Арменией, не может существовать реальных свидетельств сколько-нибудь давнего армянского пребывания, не может быть древних армянских церквей и прочих объектов. Заселение армянского этноса на Южный Кавказ началось всего-то два столетия назад, и все, что успели сделать переселенцы, это понастроить церквей повсюду, куда их помещали российские благодетели. Примечательно, что нигде в регионе, упорно относящемся как армянскими, так и потворствующими им историками к мифической "великой Армении", нет никаких памятников, крепостей, строений, объектов градостроения, которые относились бы к армянам. Есть только церкви. Все претензии армянства на ту или иную территорию связываются лишь с наличием там церкви или прилаженного накануне хачкара.

Так же и в Карабахе нет и не могло быть никаких реальных свидетельств исторического проживания армян. Переделанные под армянские албанские храмы никак не могут служить основанием для претензий.

Если почитать армянские источники, то церковь Газанчы была якобы построена в начале XVIII века, в 1722 году армянами, прибывшими из села Газанчы в Нахчыване, на фундаменте другой церкви, разумеется, "армянской". Начнем с того, что в XVIII веке никакой армянской церкви в Шуше быть не могло, так как сама Шуша начала строиться только в самом его конце. Трудно также представить, что карабахский хан стал бы формировать свою столицу вокруг армянской церкви, оказавшейся потом в самом центре города на лобном месте, в то время как мечеть на панораме еле просматривается. Кроме того, перемещение армян на Кавказ началось только после соответствующего указа Петра Первого, вышедшего в 1724 году, то есть через два года после волшебного появления в Карабахе некой армянской церкви... Армянские фальсификаторы совершенно не учитывают таких реалий, расписывая свои мифы.

Строительство крепости началось Панахали ханом в 1750 году. Позднее появился город, заселенный за счет жителей близлежащих сел. Подчеркнем - азербайджанских сел. Редких армян, как свидетельствуют исторические источники, в крепость допускали только в дневное время для торговли на базаре. После захвата Карабахского ханства русскими войсками, в Шушу хлынул поток армянских переселенцев, завезенных на Южный Кавказ из Персии. Но азербайджанцы здесь все равно продолжали составлять большинство. Для изменения ситуации накануне советизации Азербайджана была организована резня мусульманского населения с целью вынудить азербайджанцев покинуть город. Несмотря на все усилия, к началу карабахского конфликта азербайджанцы составляли в Шуше подавляющее большинство.

Всегда находясь в критическом меньшинстве в Шуше, армяне, поддерживаемые российской стороной, не оставляли попыток как-то "удревнить" свое присутствие в средневековом городе через строительство церквей.

Конечно же, храм Газанчы не древний и не армянский. Как пояснял ранее журналистам эксперт в области культурных ценностей, профессор московского отделения Международной академии архитекторов, член правления Союза архитекторов Азербайджана Фаиг Исмаилов, после завоевания Россией Карабахского ханства возникла необходимость основать храм для расквартированных в Шуше русских солдат. Так как империя была ослаблена и разорена бесконечными войнами, на строительство нового здания средств не нашлось, и под церковь было использовано здание Дивана ханства. Возле Дивана была построена колокольня - по этой причине, если обратить внимание, она стоит отдельно от церкви. В дальнейшем по приказу командования русской армии здание Дивана было перестроено и адаптировано к церковному стилю.

Имеются архивные документы, доказывающие, что церковь Газанчы как таковая была открыта в 1887 году. "Хотя эта церковь в последующие годы претерпела еще одно изменение, она по сути сохранила все черты русской православной церковной архитектуры. Так, купол в центральной части сооружения снесли и подняли на несколько метров. При сравнении различий в формах становится ясно, что этот архитектурный стиль не принадлежит армянской григорианской церкви", - заявил архитектор.

Действительно, если взглянуть на старые и новые фото Газанчы, можно увидеть наличие характерного округлого купола и других нюансов, присущих православным храмам. Архивные фото также зафиксировали процесс "реставрации" после оккупации Шуши, когда купол заменялся традиционным для армянских церквей конусом.

Как выясняется, до разжигания Арменией карабахского конфликта, длань Эчмиадзина на Карабах не распространялась. Первый архиепископа Нагорно-Карабахского региона Паргев Мартиросян был назначен католикосом Вазгеном II только в 1989 году. Тогда же началась так называемая реставрация храма и превращение его в армянский. За годы оккупации были видоизменены или сравнены с землей все христианские храмы Карабаха. Исторические албанские церкви и монастыри армянизированы, православные русские - либо переделаны, либо разрушены. Кстати, в Шуше есть еще одна "армянская церковь", переделанная в таковую из русской. На строительство новых церквей у армян денег не нашлось, да и зачем тратиться на стройку, когда можно открыть кустарный цех по изготовлению "древних" хачкаров (как, например, в Кельбаджаре) и пристраивать их повсюду. Ведь они были уверены, что завладели Карабахом на веки вечные и копаться в нагромождениях их лжи уже никто не будет.

Как мы уже отметили, церкви являются единственными объектами, оставленными армянской цивилизацией, которой, если верить нашим соседям, многие тысячи лет. Все древние цивилизации, даже давно исчезнувшие, оставили после себя следы и памятники материальной культуры, крепости, города, захоронения, узнаваемые свидетельства своего пребывания на планете. Армянская же цивилизация при всей своей якобы древности ограничивается лишь церквями. В нынешней Армении нет ни одного исторического памятника, принадлежащего армянам, в Ереване, который якобы старше Рима, нет ни одного камня старее конца XIX века. Следуя утверждениям армянских псевдоисториков, у "великой Армении" было 22 столицы (!), и ни от одной из них не осталось ничего, кроме церквей, даже руин городищ и крепостей. Как такое возможно?

Свои претензии на Шушу армяне сегодня хотят оправдать наличием якобы армянской церкви, которой менее полутора веков. Никаких других доказательств они представить не могут.

В Сети можно найти целые списки "армянских церквей" на территории Азербайджана. Думается, азербайджанским специалистам стоит заняться этим вопросом. На территории одной только Нахчыванской Автономной Республики их аж 280! Не обошли вниманием фальсификаторы и Баку. Интересно, что в конце XIX века армяне построили возле Девичьей башни церковь, которую почти сразу окрестили четырехсотлетней. Им необходимо было свидетельство своего "исторического пребывания" в самом сердце Баку, где их не было отродясь. Против этого были и местное население, и руководство столицы, но армянам удалось через российские власти добиться разрешения. Правда, церковь так и не заработала - жители Крепости помешали. В советское время она использовалась под склад и ресторан, с годами пришла в аварийное состояние и была снесена в начале 90-х годов.

Восстановительные работы в церкви Газанчы идут полным ходом. Очень скоро она предстанет в своем истинном облике. Потому что азербайджанцы не разрушают храмов, они разрушают лишь фальсификации.

Лейла Таривердиева